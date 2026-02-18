As pessoas mais cordiais costumam nascer nesses meses do ano, segundo a psicologia

Há meses do ano que aparecem com mais frequência em estudos sobre gentileza, mas a explicação pode ir além do que muita gente imagina

18 de fevereiro de 2026

Existe uma curiosidade que sempre volta à tona nas redes sociais: será que o mês em que alguém nasce influencia traços de personalidade, como simpatia, gentileza e cordialidade? A psicologia trata esse tipo de tema com cautela, porque comportamento humano é resultado de uma mistura complexa de fatores, como família, cultura, educação, contexto social e experiências de vida.

Ainda assim, algumas pesquisas e análises estatísticas sugerem que podem existir pequenas tendências associadas ao período do ano em que a pessoa nasceu.

Quando o assunto é cordialidade, as listas mais citadas costumam apontar com maior frequência pessoas nascidas em março, abril e maio, além de setembro e outubro.

A ideia por trás dessas associações não é que o calendário “define” o jeito de alguém, mas que condições típicas de determinadas épocas do ano podem influenciar, ainda que de forma sutil, aspectos do desenvolvimento nos primeiros meses de vida.

Uma das hipóteses mais discutidas é a exposição à luz solar e o impacto indireto disso em ritmos biológicos, sono e bem-estar ao longo do início da vida.

Outra possibilidade envolve o ambiente e a rotina familiar em diferentes períodos do ano, já que certas épocas tendem a alterar hábitos, passeios, socialização e até o nível de estresse dentro de casa.

Também há teorias que consideram o efeito da idade relativa na escola, quando o corte de matrícula faz algumas crianças serem as mais novas ou mais velhas da turma, o que pode influenciar confiança, convivência e habilidades sociais ao longo da infância.

Apesar das hipóteses, psicólogos reforçam um ponto essencial: cordialidade não é um “dom” fixo.

Ela é, em grande parte, uma habilidade social construída e treinada no dia a dia. Uma pessoa pode se tornar mais gentil com experiências, exemplos dentro de casa, convivência no trabalho e amadurecimento emocional, independentemente do mês em que nasceu.

Por isso, a leitura mais justa dessas tendências é simples: elas podem ser interessantes como curiosidade, mas não servem para rotular ninguém.

Se nascer em março ou outubro aparece em algumas estatísticas, isso não garante que alguém será mais educado, assim como nascer em outro mês não significa o contrário.

No fim, o que define a cordialidade é muito mais o que a pessoa vive e aprende do que a data que aparece na certidão.

