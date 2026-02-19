Funcionário é denunciado após ser flagrado furtando R$ 1 mil do caixa de distribuidora

Homem havia ficado responsável pelo caixa enquanto a proprietária estava viajando, mas foi descoberto assim que a dona analisou as vendas

Gustavo de Souza - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Polícia Civil-MT)

Uma empresária foi surpreendida e precisou registrar um boletim de ocorrência após flagrar um de seus funcionários furtando sua distribuidora de bebidas.

O caso aconteceu na última segunda-feira (16), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, quando a mulher descobriu que o trabalhador estava desviando R$ 1 mil do caixa do estabelecimento.

À polícia, a empresária relatou que havia deixado o funcionário responsável pelo caixa enquanto ela viajava. Porém, ao retornar e analisar as vendas registradas e os boletos emitidos, notou que o valor encontrado estava abaixo do registrado nas atividades do comércio.

Em razão dessa diferença, uma câmera foi instalada para monitorar o fluxo de dinheiro e, logo no início do mês, acabou flagrando o empregado furtando aproximadamente R$ 1 mil.

Imagens registradas mostram o momento em que o pagamento é feito em mãos ao funcionário. Ao receber o dinheiro, ele guarda a quantia no próprio bolso, abrindo o caixa apenas para retirar o troco do cliente.

Diante do ocorrido, a mulher procurou a polícia e registrou o caso na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande.

Conforme a Polícia Civil, não foi possível efetuar a prisão em flagrante porque a denúncia foi registrada dias após os fatos. No entanto, o caso segue sendo investigado.

