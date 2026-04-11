Conheça a vila com nome de origem sombria que já foi eleita 10 vezes a melhor praia do Brasil e encanta com águas cristalinas

Cidade combina piscinas naturais, águas cristalinas e uma história curiosa que ajuda a explicar o nome do destino

Gabriel Dias - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Entre os destinos mais desejados do litoral brasileiro, uma vila no Nordeste chama a atenção não só pela beleza, mas também pela história por trás do nome.

Com águas mornas e transparentes, o local se tornou referência nacional quando o assunto é praia paradisíaca.

A cerca de 60 km do Recife, Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, reúne piscinas naturais formadas entre recifes de coral.

O fenômeno cria verdadeiros “aquários” a céu aberto, onde peixes coloridos nadam próximos aos visitantes.

Piscinas naturais garantem experiência

O principal atrativo surge durante a maré baixa, quando o mar recua e revela formações de água cristalina sobre os corais.

Nessas condições, o cenário se transforma em um ambiente tranquilo, com águas rasas e temperatura agradável ao longo de todo o ano.

O acesso às piscinas costuma ser feito por jangadas conduzidas por profissionais locais, em percursos curtos e seguros.

No entanto, a experiência depende diretamente da tábua das marés, fator essencial para quem planeja a visita.

Nome remete à período trágico de nossa história

Apesar do cenário paradisíaco, o nome da vila tem origem em um período trágico da história brasileira.

No século XIX, após a proibição do tráfico de pessoas escravizadas, a região passou a receber desembarques clandestinos.

Para disfarçar a prática, os traficantes utilizavam engradados de galinhas-d’angola, dando origem à expressão que acabou batizando o local.

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