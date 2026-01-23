Empresária goiana questiona valores cobrados por influencers para divulgar marcas: “A conta não fecha”

Relato expôs diferenças entre investimento e resultado

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/@tuanymarra)

A empresária goiana Tuany Marra usou as redes sociais para desabafar sobre os valores cobrados por influenciadores digitais para divulgar sua marca de roupas.

O relato chamou atenção ao abordar os custos envolvidos e o retorno esperado nesse tipo de publicidade.

Segundo Tuany, ela recebeu um orçamento no valor de R$ 6 mil para a divulgação da loja, que incluiria um post, um vídeo no formato reels e uma sequência de stories.

Ao comentar a proposta, a empresária afirmou que, para ela, “a conta não fecha”.

No desabafo, Tuany explicou que, para um investimento desse porte valer a pena, o retorno deveria ser pelo menos três vezes maior.

“Para justificar R$ 6 mil, o retorno teria que ser de R$ 18 mil”, pontuou.

A empresária também destacou uma mudança no cenário do marketing digital.

De acordo com ela, tem se tornado cada vez mais comum que donas de marcas se tornem as próprias influenciadoras de seus negócios, estratégia que considera mais rentável.

Tuany ressaltou ainda que reconhece o trabalho de influenciadores digitais como profissão, mas destacou que, para a realidade da sua empresa, esse modelo não tem funcionado.

