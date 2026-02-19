Homem passa 15 meses transformando rocha gigante em moradia secreta totalmente autossuficiente

Sem equipe e sem máquinas pesadas, ele passou mais de um ano escavando pedra até criar um refúgio escondido, sustentável e autossuficiente

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/World Tech)

O que para muitas pessoas seria apenas uma pedra no caminho se tornou, com muito trabalho duro realizado por um único homem, uma casa inteira.

Durante 15 meses consecutivos, um construtor chinês decidiu enfrentar o desafio de esculpir uma rocha maciça até a transformar em uma pequena gruta que serve de moradia escondida, totalmente funcional e independente da rede elétrica.

Sem acesso a muitos equipamentos e equipe, o projeto nasceu com persistência. Antes do primeiro impacto contra a pedra, ele desenhou cuidadosamente o formato externo da futura casa.

A etapa seguinte exigiu força física e estratégia. O construtor utilizou brocas elétricas de alta potência para perfurar a rocha e martelos pneumáticos para ampliar os cortes.

À medida que o interior ganhava forma, toneladas de detritos precisavam ser removidas manualmente.

O projeto solo não foi apenas técnico, mas físico e mental. Ferramentas quebravam sob o esforço contínuo contra a rocha dura.

O calor intenso alternava com períodos de chuva, dificultando as etapas externas. Havia ainda o risco constante de erro estrutural durante a escavação.

Todo o processo foi registrado pelo canal World Tech, que reúne mais de 170 mil inscritos e documenta detalhadamente as etapas de corte, escavação e acabamento, servindo de inspiração para entusiastas do movimento DIY (faça você mesmo).

Ao final dos 15 meses, a rocha deixou de ser obstáculo para se tornar abrigo. A casa, integrada ao ambiente natural, funciona como exemplo de sustentabilidade e autossuficiência, com baixo custo de materiais e forte conexão com o entorno.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!