Horário de verão: 6 estados ficam de fora e não aderem à mudança em 2026 neste país

Enquanto a maioria dos estados adianta os relógios em março, seis localidades mantêm o horário tradicional e ignoram a mudança

Isabella Victória - 20 de fevereiro de 2026

Enquanto o Brasil segue sem adotar o horário de verão desde 2019, outro país mantém a tradição — mas não de forma uniforme.

Em 2026, os Estados Unidos voltarão a adiantar os relógios em março, embora seis estados e territórios tenham decidido ficar de fora da alteração.

A mudança está marcada para o dia 8 de março, um domingo.

Às 2h da manhã, os relógios serão adiantados para 3h, marcando oficialmente o início do chamado Daylight Saving Time (horário de verão).

Por que o horário de verão ainda existe?

A proposta do horário de verão é simples: aproveitar melhor a luz natural ao longo do dia.

Ao adiantar os relógios, busca-se reduzir o consumo de energia elétrica no início da noite, quando a demanda costuma ser maior.

Além disso, a medida pretende aliviar a sobrecarga no sistema elétrico durante períodos de calor intenso.

No entanto, mesmo com esses objetivos, o modelo segue gerando debates tanto nos EUA quanto em outros países.

Quem não vai aderir em 2026?

Embora a maior parte dos estados norte-americanos siga a mudança, seis localidades não participarão da alteração nos relógios:

Havaí

Arizona (com exceção da Nação Navajo)

Porto Rico

Guam

Ilhas Virgens Americanas

Samoa Americana

A legislação federal dos Estados Unidos permite que estados optem por não aderir ao horário de verão, mas não autoriza a adoção permanente do horário adiantado sem aprovação do Congresso.

Assim, essas regiões mantêm o horário padrão durante todo o ano.

Quando o horário normal retorna?

O ciclo do horário de verão nos Estados Unidos termina em 1º de novembro de 2026, também em um domingo.

Nessa data, os relógios serão atrasados em uma hora, passando das 2h para 1h da manhã.

Para muitos, essa mudança é vista de forma positiva, já que “devolve” uma hora de sono.

Ainda assim, há críticas recorrentes sobre os impactos da alteração no ritmo biológico e na produtividade.

E no Brasil?

No Brasil, o horário de verão foi aplicado pela última vez entre 2018 e 2019.

Historicamente, a mudança atingia principalmente estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Contudo, após estudos indicarem redução pouco significativa no consumo de energia, o governo federal extinguiu oficialmente a prática por meio de decreto em 2019.

Desde então, o país mantém o mesmo horário durante todo o ano.

Um debate que continua

Mesmo nos Estados Unidos, onde a prática permanece, o debate sobre sua real eficácia segue em pauta.

Enquanto parte da população defende os benefícios energéticos e econômicos, outros questionam os impactos na saúde e na rotina.

O fato é que, em 2026, a maioria dos americanos voltará a ajustar os relógios em março — mas seis estados e territórios continuarão vivendo no próprio ritmo, sem mudar os ponteiros.

