Mulher é investigada após distribuir panfletos dizendo que ex-marido se prostituía, em Goiás

Suspeita dirigia até outra cidade apenas para deixar o material em mercados e comércios próximos à casa da vítima

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2026

Vídeo mostra quando suspeita desce do carro com a bolsa cheia de panfletos. (Foto: Reprodução e Divulgação/PC)

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, é investigada em Quirinópolis, no Sul goiano, após distribuir panfletos difamando o ex-marido e a atual companheira dele.

O Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) da cidade realizou, nesta sexta-feira (20), mandados de busca e apreensão domiciliar tanto na casa, quanto no escritório dela, apreendendo o celular da suspeita.

A apuração começou no início deste ano, a partir da denúncia do novo casal. Até então, a Polícia Civil (PC) já conseguiu comprovar que ela usava o carro do irmão para ir até o município e visitar mercados, comércios e outros estabelecimentos próximos à casa da vítima para difamá-la.

Para isso, dispensava panfletos contendo dados pessoais do homem, afirmando que ele se prostituía. Isso fez com que ele recebesse várias mensagens abusivas e de cunho sexual.

Em uma das situações, registrada em dezembro de 2025, a investigada foi flagrada pelas câmeras de segurança de um posto de combustível.

Na ocasião, a mulher parou para abastecer, colocou vários panfletos na bolsa e foi até o banheiro masculino, onde deixou alguns deles antes de voltar para o carro.

O caso continua sob investigação do Geic, que fica responsável pelas próximas medidas cabíveis.

