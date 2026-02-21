Momentos de terror: corrida em Goiânia transforma em pesadelo após dupla assaltar motorista de aplicativo

Ambos os suspeitos foram localizados e presos no mesmo dia, ficando à disposição da Justiça

Foto ilustrativa de motorista de aplicativo,(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror na madrugada deste sábado (21), em Goiânia, ao ser rendido por dois homens armados com facas durante uma corrida. Os suspeitos anunciaram o assalto, ameaçaram a vítima e fugiram com o carro e o celular. Ambos foram localizados e presos pela Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu por volta de 1h, quando o motorista aguardava um passageiro em frente ao Viena Auto Posto. Segundo relato registrado na Central Geral de Flagrantes, dois homens entraram no veículo e se acomodaram no banco traseiro.

Em seguida, um deles avançou sobre o condutor e começou a revistá-lo para verificar se ele estava armado, enquanto o comparsa desceu, contornou o carro e ocupou o banco do passageiro.

O suspeito que realizou a revista ainda apontou uma faca para a vítima e passou a exigir dinheiro. Sob ameaça, o motorista de aplicativo mostrou cerca de R$ 50 que estavam na porta do veículo.

Na sequência, os criminosos ordenaram que ele saísse do carro e fugiram levando o automóvel, além de um iPhone XR branco, avaliado em aproximadamente R$ 2 mil.

A PM apresentou os dois suspeitos na Central de Flagrantes ainda no mesmo dia, onde foram deixados à disposição da Justiça.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

