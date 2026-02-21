Muitos fazem errado: truque simples para empanar peixe e deixá-lo crocante por fora e macio por dentro

Com ajustes simples no preparo e atenção aos detalhes, é possível transformar qualquer filé em um peixe empanado digno de restaurante

Isabella Victória - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Nossa Cozinha)

Poucas coisas frustram mais na cozinha do que esperar um peixe dourado e receber, em troca, uma casquinha encharcada que se solta na frigideira.

Muita gente acredita que o problema está na receita — mas, na maioria das vezes, o erro começa antes mesmo de o peixe tocar o óleo.

Com ajustes simples e atenção a detalhes que passam despercebidos, é possível alcançar o resultado ideal: crocante por fora, macio e suculento por dentro.

O erro que quase todo mundo comete

O deslize mais comum é empanar o peixe ainda úmido.

Quando o filé está molhado, a farinha não adere corretamente.

Como consequência, a cobertura fica irregular, absorve mais óleo e tende a se desprender durante a fritura.

Portanto, antes de qualquer etapa, seque bem os filés com papel-toalh

Esse cuidado já muda completamente o resultado final.

Qual peixe escolher?

Filés firmes e com poucos espinhos facilitam o preparo.

Pescada, bacalhau e outros peixes de carne branca funcionam muito bem.

Além disso, vale manter os pedaços em tamanhos semelhantes.

Assim, todos fritam de maneira uniforme e evitam que alguns fiquem crus enquanto outros passam do ponto.

O passo a passo que não falha

O empanado clássico funciona, desde que seja feito com atenção.

Como empanar corretamente:

Seque o peixe e tempere com sal e pimenta a gosto.

Passe na farinha de trigo, formando uma camada fina e uniforme.

Mergulhe nos ovos batidos, garantindo que toda a superfície fique coberta.

Volte à farinha e pressione levemente para fixar a cobertura.

Esse último toque — pressionar suavemente — ajuda a selar melhor a casquinha.

Um tempero que muda tudo

Adicionar uma pitada de sal e pimenta diretamente à farinha realça o sabor desde a primeira camada.

Se quiser uma crosta ainda mais leve e aerada, inclua meia colher (chá) de fermento químico na farinha.

O efeito é discreto, mas contribui para uma textura mais crocante.

A temperatura do óleo é decisiva

De nada adianta empanar corretamente se o óleo não estiver na faixa ideal.

A temperatura recomendada varia entre 170 °C e 180 °C.

Se o óleo estiver frio, o peixe absorve gordura e fica pesado.

Por outro lado, se estiver quente demais, a parte externa doura rápido enquanto o interior pode permanecer cru.

Manter o equilíbrio é metade do sucesso.

Como fritar sem perder a crocância

Alguns cuidados durante a fritura garantem a textura perfeita:

Frite em pequenas porções para não baixar a temperatura do óleo.

Evite virar o peixe repetidamente; espere a base firmar antes de mexer.

Ao retirar da frigideira, coloque sobre papel-toalha sem empilhar, pois o vapor pode amolecer a crosta.

Esses detalhes preservam a estrutura da cobertura.

Quer variar? Experimente outra farinha

Para quem busca uma textura mais firme e sabor diferenciado, a farinha de grão-de-bico pode substituir a de trigo.

Ela sustenta bem a cobertura e cria uma casquinha mais consistente.

No fim das contas, empanar peixe não exige técnica complicada — exige atenção aos detalhes.

Com o peixe bem seco, a farinha na medida certa e o óleo na temperatura adequada, o resultado deixa de ser sorte e passa a ser regra.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!