O melhor peixe para a quaresma: feito à milanesa, ele fica sequinho e crocante por fora, além de macio por dentro

Leve, saboroso e com casquinha dourada irresistível, esse peixe à milanesa é a escolha certeira para sua mesa durante a Quaresma

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Receitas de Pai)

Durante a Quaresma, o peixe assume o protagonismo na mesa de muitas famílias.

No entanto, sair do tradicional peixe cozido ou ensopado pode transformar completamente a experiência.

A versão à milanesa, quando bem preparada, entrega exatamente o que todo mundo procura: crocância por fora e maciez por dentro.

Entre as opções mais versáteis para essa receita está a tilápia.

Leve, de sabor suave e com poucos espinhos, ela absorve bem os temperos e fica perfeita quando envolvida em uma massa especial antes da fritura.

Por que a tilápia é a melhor escolha?

O filé de tilápia tem textura firme e cozinha rapidamente.

Além disso, combina com diferentes temperos e mantém a suculência mesmo depois de frita.

Para essa receita, o segredo não está apenas no peixe, mas principalmente na forma de empanar.

Em vez de usar apenas farinha e ovo, a preparação leva uma massinha feita com farinha de trigo e cerveja — responsável pela leveza e pela casquinha super crocante.

Ingredientes

Para o peixe:

1 kg de filé de tilápia

Alho amassado a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Suco de limão

Para a massinha:

250 a 300 ml de cerveja

1 xícara rasa de farinha de trigo

1/2 colher (café) de páprica defumada

Sal a gosto

Além disso, será necessário óleo suficiente para fritar.

Como preparar

1° – Tempere o peixe

Primeiramente, corte os filés no tamanho desejado. Em seguida, tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e limão.

Se quiser, acrescente uma pitada de páprica para intensificar o sabor.

Misture bem para que todos os pedaços absorvam os temperos.

Depois disso, deixe descansar por alguns minutos enquanto prepara a massinha.

2° – Prepare a massa crocante

Em uma tigela, misture a farinha de trigo com a páprica e o sal.

Em seguida, adicione a cerveja aos poucos, mexendo até formar uma massa lisa e levemente líquida.

O ponto ideal é quando ela fica fluida, mas ainda envolve o peixe com facilidade.

Se estiver muito grossa, acrescente um pouco mais de cerveja.

3° – Empane corretamente

Antes de mergulhar na massinha, passe cada filé primeiro em uma camada fina de farinha de trigo.

Esse passo ajuda a massa a aderir melhor.

Depois disso, mergulhe o peixe na mistura de cerveja, retire o excesso e leve diretamente ao óleo quente.

4° – Frite até dourar

Frite poucos pedaços por vez para manter a temperatura do óleo.

Assim que a casquinha estiver dourada e crocante, retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso.

O resultado é um peixe dourado, sequinho e com uma crocância que faz “croque” na primeira mordida.

Dica final para servir

Para completar, finalize com algumas gotas de limão por cima.

Sirva com arroz branco, salada ou até mesmo como petisco.

Na Quaresma — ou em qualquer época do ano — essa versão à milanesa prova que é possível manter a tradição e, ao mesmo tempo, inovar no preparo.

Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor: um peixe simples que vira estrela da mesa.

