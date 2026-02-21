Pecuária de Goiânia 2026 tem data oficial confirmada! Veja quais artistas podem estar no palco

Há expectativa de manutenção do modelo de entrada gratuita, com cobrança apenas para áreas VIPs e camarotes

Davi Galvão Davi Galvão -
Pecuária de Goiânia
Pecuária de Goiânia de 2023 teve mais de 500 mil pessoas, segundo organização (Foto: Divulgação/SGPA)

A 79ª edição da Pecuária de Goiânia já tem data confirmada e promete movimentar a capital goiana. O evento será realizado de 14 a 24 de maio, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, conforme anúncio feito nas redes sociais oficiais da festa.

Considerada a maior feira do setor em Goiás, a Pecuária de Goiânia terá 11 dias de shows e programação diversificada.

Em tom festivo, o perfil oficial celebrou a divulgação: “Já podemos declarar aberta a temporada de ‘chega logo, Pecuária’. Ansiedade a mil para viver a nossa maior festa”.

Leia também

Em 2026, a realização ficará a cargo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), em parceria com a Bahrem Eventos. A grade de atrações ainda não foi anunciada.

Nas últimas edições, a Pecuária recebeu mais de 500 mil visitantes, segundo a organização. O público impacta diretamente a economia local, com aumento na demanda por hotéis, restaurantes, transporte, comércio e serviços durante o período.

A expectativa para 2026 é repetir os números e manter o protagonismo do evento no calendário agropecuário nacional.

Também há expectativa de manutenção do modelo de entrada gratuita, adotado em 2025, com cobrança apenas para áreas VIPs e camarotes.

Embora os nomes da próxima edição ainda não tenham sido divulgados, a festa costuma reunir artistas do primeiro escalão do sertanejo e de outros gêneros.

Publicação foi feita na página oficial da Pecuária de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Publicação foi feita na página oficial da Pecuária de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Em edições recentes, passaram pelo palco nomes como Ana Castela, Lauana Prado, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Simone Mendes e Murilo Huff.

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.