Pecuária de Goiânia 2026 tem data oficial confirmada! Veja quais artistas podem estar no palco

Há expectativa de manutenção do modelo de entrada gratuita, com cobrança apenas para áreas VIPs e camarotes

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2026

Pecuária de Goiânia de 2023 teve mais de 500 mil pessoas, segundo organização (Foto: Divulgação/SGPA)

A 79ª edição da Pecuária de Goiânia já tem data confirmada e promete movimentar a capital goiana. O evento será realizado de 14 a 24 de maio, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, conforme anúncio feito nas redes sociais oficiais da festa.

Considerada a maior feira do setor em Goiás, a Pecuária de Goiânia terá 11 dias de shows e programação diversificada.

Em tom festivo, o perfil oficial celebrou a divulgação: “Já podemos declarar aberta a temporada de ‘chega logo, Pecuária’. Ansiedade a mil para viver a nossa maior festa”.

Em 2026, a realização ficará a cargo da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), em parceria com a Bahrem Eventos. A grade de atrações ainda não foi anunciada.

Nas últimas edições, a Pecuária recebeu mais de 500 mil visitantes, segundo a organização. O público impacta diretamente a economia local, com aumento na demanda por hotéis, restaurantes, transporte, comércio e serviços durante o período.

A expectativa para 2026 é repetir os números e manter o protagonismo do evento no calendário agropecuário nacional.

Também há expectativa de manutenção do modelo de entrada gratuita, adotado em 2025, com cobrança apenas para áreas VIPs e camarotes.

Embora os nomes da próxima edição ainda não tenham sido divulgados, a festa costuma reunir artistas do primeiro escalão do sertanejo e de outros gêneros.

Em edições recentes, passaram pelo palco nomes como Ana Castela, Lauana Prado, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Simone Mendes e Murilo Huff.