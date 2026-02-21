Resultado da Mega-Sena de R$ 105 milhões na poupança, Tesouro Direto e CDB
Simulação mostra quanto o prêmio estimado pode render em um mês e em um ano nas principais opções de investimento
Enquanto milhares de brasileiros sonham em acertar as seis dezenas, uma pergunta inevitável surge antes mesmo do sorteio: o que fazer com tanto dinheiro?
A Mega-Sena realiza neste sábado (21) o concurso 2975, com prêmio estimado em R$ 105 milhões.
Esse é um dos maiores valores recentes entre as loterias da Caixa.
Caso apenas um apostador leve o valor total, investir bem o montante pode significar uma renda milionária mensal — mesmo sem tocar no principal.
Mas afinal, quanto esse valor renderia na poupança, no Tesouro Direto ou em um CDB?
Quanto rende na poupança?
Tradicional entre os brasileiros, a poupança aparece como a opção mais conservadora — e também a de menor retorno.
Considerando o atual patamar da taxa básica de juros em 15% ao ano, os R$ 105 milhões renderiam aproximadamente:
- R$ 698 mil em um mês
- R$ 8,5 milhões em um ano
Apesar do rendimento inferior, a poupança tem uma vantagem: não há cobrança de Imposto de Renda sobre os ganhos.
Tesouro Direto: opção segura
No caso do Tesouro Selic — título público pós-fixado que acompanha a taxa básica de juros — o rendimento tende a superar o da poupança.
A simulação considera uma taxa de administração de 0,2%, embora essa cobrança possa variar conforme a corretora.
Mesmo com desconto de Imposto de Renda sobre os rendimentos, o retorno líquido costuma ser mais atrativo do que o da caderneta.
Por acompanhar a Selic, o Tesouro Direto oferece previsibilidade e baixo risco, o que o torna uma alternativa popular para grandes patrimônios que buscam segurança.
CDB: maior rentabilidade na simulação
Entre as opções analisadas, os CDBs de bancos médios aparecem como os mais rentáveis, considerando remuneração de 110% do CDI.
Nesse cenário, os mesmos R$ 105 milhões poderiam gerar:
- R$ 1 milhão em apenas um mês
- R$ 14,1 milhões ao longo de um ano
Os valores já consideram o desconto do Imposto de Renda sobre os rendimentos.
Embora ofereçam retorno maior, os CDBs exigem atenção à instituição financeira emissora e às regras de liquidez.
Fundos DI também entram na conta
A simulação também inclui fundos DI, que acompanham o CDI e a Selic.
Nesse caso, foi considerada taxa de administração de 0,5%, mas o percentual pode variar entre instituições.
Assim como no Tesouro e no CDB, os rendimentos sofrem incidência de Imposto de Renda.
Sorteio acontece às 21h
O concurso 2975 da Mega-Sena será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.
Enquanto o prêmio não sai, resta imaginar: caso alguém acerte sozinho, poderá viver apenas dos rendimentos.
E, dependendo da escolha do investimento, acumular milhões todos os meses sem precisar mexer no valor principal.
