Vilmar Mariano e ex-secretário entram na mira da PF por colocarem R$ 40 milhões do AparecidaPrev no Banco Master

Informação é da CNN Brasil, que também revelou que a manobra foi feita sem autorização do conselho do órgão previdenciário

Danilo Boaventura - 22 de fevereiro de 2026

Ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, e o então secretário da Fazenda do município, Einstein Paniago. (Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) investiga o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, e o ex-secretário da Fazenda, Einstein Paniago, pela aplicação de R$ 40 milhões do Fundo de Previdência dos Servidores (AparecidaPrev) em letras financeiras do Banco Master, instituição que foi posteriormente liquidada pelo Banco Central.

A apuração, revelada pela jornalista Larissa Rodrigues na CNN Brasil, indica que o investimento ocorreu em junho de 2024, contrariando a decisão do Conselho Municipal de Previdência, que havia vetado a operação devido à nota de risco do banco.

Fontes da PF afirmam que Einstein Paniago, que desenvolveu uma relação de amizade com o banqueiro Daniel Vorcaro, teria atuado pessoalmente para burlar as regras e efetivar o investimento.

As investigações, que se baseiam em extratos bancários e conversas recuperadas, também mostram que a gestão de Vilmar Mariano tentou aplicar um valor ainda maior, com tratativas que chegavam a mais R$ 30 milhões na reta final do mandato.

A nova gestão do AparecidaPrev, em 2025, já havia encaminhado um dossiê sobre as irregularidades ao Ministério Público de Goiás (MPGO), ao Ministério da Previdência Social e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCMGO).

O repasse milionário ao Banco Master coincide com o período em que o União Brasil negou a legenda para Vilmar Mariano disputar a reeleição, levando-o a apoiar o candidato do PL, deputado federal Professor Alcides.

Durante a campanha, a gestão de Mariano exonerou mais de mil servidores em uma manobra para tentar eleger seu aliado. Condenado em primeira instância e atualmente inelegível, Vilmar Mariano busca agora uma candidatura a deputado estadual pelo PSDB.

Procurados pela reportagem da CNN, Paniago negou a amizade com o banqueiro. Vilmar Mariano ainda não se manifestou sobre o caso.

