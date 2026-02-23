Bispo investigado pela Polícia Civil mandava fotos impróprias para adolescentes e pedia que elas retribuíssem

Relatos indicam que episódios teriam começado em 2014 e envolvem pelo menos quatro vítimas

Pedro Ribeiro - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Tv Anhanguera)

A Polícia Civil (PC) investiga um bispo evangélico suspeito de praticar crimes sexuais contra adolescentes em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Pelo menos quatro jovens registraram boletins de ocorrência na delegacia local.

Segundo os relatos, o investigado teria enviado fotos íntimas, solicitado imagens e praticado atos de importunação.

De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, os abusos ocorriam em retiros espirituais, na casa do bispo e até dentro do carro dele.

Em mensagens de WhatsApp, ele enviava fotos íntimas e pedia que os jovens também encaminhassem registros, orientando que apagassem o conteúdo sob a justificativa de que “as pessoas não entenderiam”.

Uma das vítimas informou que os fatos teriam começado em 2014, quando tinha 14 anos.

Outro depoimento aponta que os episódios teriam iniciado ainda na infância, quando a vítima tinha 10 anos. Há relatos de que as situações teriam se estendido por anos.

De acordo com os registros, o suspeito exercia funções de liderança religiosa, coordenando grupos de jovens, casais e outras atividades dentro da igreja.

As vítimas relataram que a aproximação ocorreu no contexto das atividades da instituição, onde ele ocupava posição de confiança e referência espiritual.

Em nota oficial, a Igreja Batista Missionária Global Mission (IBM Global Mission) informou que tomou conhecimento dos relatos envolvendo conduta supostamente inadequada atribuída a pessoa vinculada à liderança.

A instituição afirmou que adotou providências imediatas, incluindo o desligamento do religioso das funções ministeriais e a comunicação do caso às autoridades competentes.

A igreja declarou ainda que está colaborando com as investigações e que disponibilizou apoio às famílias envolvidas.

A PC informou que o caso tramita sob sigilo, por envolver vítimas menores de idade.

