Com apenas 2 ingredientes, você faz um maravilhoso pudim

Sem ovos, sem liquidificador e com uma textura lisinha que impressiona, esse pudim de dois ingredientes é a prova de que o simples pode ficar perfeito

Layne Brito - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Tem receita que parece mentira até você fazer em casa. Um pudim com apenas dois ingredientes, sem ovos, sem liquidificador e ainda assim com aquela textura firme, cremosa e lisinha? Pois é exatamente isso que essa sobremesa entrega.

O segredo está na combinação do leite condensado com iogurte natural, que dá corpo e deixa o resultado suave, sem cheiro forte e com um corte lindo na hora de desenformar.

A melhor parte é que não tem complicação: a mistura vai toda na mão, em uma tigela, usando só um fuê.

O caramelo é opcional, mas ele transforma a apresentação e dá aquele toque clássico que todo mundo ama. Depois é só levar ao forno em banho-maria, gelar e pronto: um pudim que parece de confeitaria, mas nasce de uma receita simples.

Ingredientes

2 latas de leite condensado (790 g)

350 g de iogurte natural

Açúcar para a calda (opcional)

Modo de preparo

Calda (opcional)

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo até derreter e formar um caramelo dourado. Despeje na forma de pudim e espalhe bem, inclusive nas laterais.

Pudim

Em um recipiente , coloque o leite condensado e o iogurte natural. Misture bem com um fuê até ficar totalmente homogêneo, não precisa bater no liquidificador.

Despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180–190°C, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora.

Finalização

Depois de assado, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 4 horas antes de desenformar.

O resultado é um pudim firme, super cremoso e bem lisinho perfeito para quem quer praticidade sem abrir mão de uma sobremesa bonita e deliciosa.

