Feirão com cerca de 1 mil vagas e chance de contratação imediata acontece em Goiânia

Interessados precisam levar apenas documento pessoal com foto e comprovante de endereço

Natália Sezil - 23 de fevereiro de 2026

Cidadãos em busca de novas oportunidades de empregos. (Foto: Divulgação / Governo de Goiás)

Moradores de Goiás que buscam emprego têm uma oportunidade à vista em Goiânia: nesta quarta (25) e quinta-feira (26), o Governo de Goiás oferta aproximadamente 1 mil vagas com possibilidade de contratação imediata.

A chance acontece por meio do Feirão da Saúde, realizado das 08h às 17h na Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro da capital.

Interessados devem comparecer presencialmente portando documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Entrevistas são realizadas no próprio local, e o atendimento é totalmente gratuito.

As oportunidades estão distribuídas na área da saúde. Portanto, há vagas de técnico de enfermagem, enfermeiro, secretária ou recepcionista de clínica médica, além de estágio em enfermagem ou em administração.

Também há chances para assistente de controladoria, auxiliar de faturamento, de farmácia, administrativo e de hemoterapia, entre outras funções técnicas e administrativas.

As empresas participantes podem oferecer, além de salário compatível, benefícios como refeição no local ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica.

Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, o feirão promove qualificação profissional. Interessados poderão se inscrever nos cursos de “Cuidador de Idosos”, “Atendente de Farmácia” e “Técnicas de Atendimento e Acolhimento ao Paciente”.

Todos eles são gratuitos, realizados por meio do Colégio Tecnológico do Estado (Cotec). Também há turmas abertas para os cursos de “Técnica de Negociação em Vendas” e “Controle de Estoque”.

Por fim, haverá oficinas sem custo de “Postura Profissional e Ética no Atendimento em Saúde” e “Currículo na Prática: Seu Caminho para o Emprego”, buscando preparar os candidatos aos processos seletivos.

