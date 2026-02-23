Fraternidade e Moradia: compromisso com a dignidade e a justiça social

Neste ano, o chamado é para enxergar a moradia como expressão da dignidade humana

Antônio Gomide - 23 de fevereiro de 2026

Antônio Gomide participou do do lançamento da Campanha da Fraternidade 2026. (Foto: Adriel Ferreira)

No último sábado, 21 de fevereiro, estivemos no Bairro Solar Ville, ao lado da comunidade e do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, participando do lançamento da Campanha da Fraternidade 2026. Foi um momento de fé e responsabilidade de todos diante de um tema que dialoga diretamente com a vida do nosso povo: Fraternidade e Moradia.

A cada Quaresma, somos convidados a transformar espiritualidade em atitude. Neste ano, o chamado é para enxergar a moradia como expressão da dignidade humana. Essa reflexão ganha ainda mais significado quando lembramos que, no dia 20 de fevereiro, celebramos o Dia Mundial da Justiça Social. A justiça social passa pela moradia, que é a oportunidade de se ter um teto, mais segurança e estabilidade para as famílias.

Se há um tema que exige debate sério e decisões firmes nas cidades, é a habitação. Morar com dignidade é condição básica para que uma família tenha qualidade de vida e perspectiva de futuro. Quando falamos em moradia, falamos da possibilidade de criar os filhos com segurança, de fortalecer vínculos, de ter endereço e pertencimento. A casa é o espaço onde valores são cultivados e onde a cidadania começa a se formar.

Defendemos que a moradia seja prioridade nas políticas públicas. Prefeitura, Estado e União precisam assumir seu papel. Planejamento urbano responsável, planos diretores atualizados e investimentos estruturados são essenciais para que as cidades cresçam de maneira organizada e ofereçam melhores condições de vida.

A Campanha da Fraternidade também nos provoca a olhar para as pessoas em situação de rua. Quantas famílias não estariam vivendo sob viadutos ou em condições precárias se tivessem tido acesso à habitação? A ausência de políticas habitacionais eficazes amplia desigualdades e compromete o desenvolvimento social.

Ao longo da nossa trajetória pública, mantivemos compromisso com a moradia popular. Quando estivemos à frente da Prefeitura de Anápolis, entregamos mais de 7,5 mil habitações, garantindo casa própria a milhares de famílias anapolinas. Seguimos articulando junto ao Governo Federal empreendimentos por meio do Minha Casa, Minha Vida, ferramenta importante para reduzir o déficit habitacional. No Assembleia Legislativa de Goiás, defendemos mais recursos e planejamento que assegurem a moradia digna como direito social.

A Campanha da Fraternidade de 2026 nos chama à reflexão e à coerência. Que possamos transformar fé em compromisso diário, fortalecendo políticas públicas que promovam justiça social e garantam dignidade às famílias goianas. Seguimos unidos nessa missão.