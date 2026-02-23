Sem carne na Quaresma? Veja restaurantes em Anápolis com peixes, pizzas e pratos especiais

Para fiéis que aderiram à penitência, ainda é possível visitar alguns estabelecimentos sem passar vontade

Natália Sezil - 23 de fevereiro de 2026

Casarão Paraense traz à mesa goiana os pratos típicos de Santa Maria do Pará. (Foto: Elvis Diovany)

Durante 40 dias, fiéis católicos que aderiram à Quaresma abrem mão de incluir a carne vermelha no cardápio para se prepararem para a celebração da Páscoa. O jejum, visto como forma de penitência, abre espaço no menu para o peixe.

Em Anápolis, marcado pela tradição religiosa, não é diferente. O item, que costuma ser mais leve, menos gorduroso e mais rico em proteínas magras, também passa a ser o mais procurado.

Nesse cenário, seja com produtos fixos ou especiais para a época, alguns restaurantes surgem como opções para aproveitar um bom jantar sem furar a Quaresma.

1. Casarão Paraense

Especializado em comidas típicas do Pará, o Casarão Paraense já costuma oferecer uma variedade de opções para quem prefere o peixe à carne vermelha.

Localizado na Avenida dos Pirineus e com 26 anos de história, o restaurante traz à mesa goiana um cardápio que vem diretamente de Santa Maria do Pará. O local é opção para almoço ou jantar: abre das 12h às 22h, todos os dias da semana.

As opções incluem, por exemplo, o vatapá com camarão e o tacacá – que leva tucupi, goma de tapioca, camarão e jambu. O açaí, muito consumido como acompanhamento na região Norte do país, também aparece no menu, junto com as tapiocas.

2. Casa do Arroz Frito

Recentemente instalada na rua Pedro Braz de Queirós, no bairro Jundiaí, a Casa do Arroz Frito, do Chef Joelson, também vai aderir ao especial de Quaresma.

Embora conhecido pelas carnes vermelhas, o restaurante passa a oferecer a moqueca de pintado acompanhada de arroz branco e purê de banana da terra. O lançamento do prato é nesta terça-feira (24).

3. Pizzarellas

Situada na Avenida Universitária, próxima ao Anashopping, a Pizzarellas divulgou um cardápio especial para a Quaresma, apontando que o período “também combina com pizza”.

Dentre os sabores destacados pelo restaurante, estão alguns já tradicionais e outros um pouco mais incomuns. No cardápio, quatro queijos, cinco queijos e a vegetariana, por exemplo, dividem espaço com atum, palmito ao creme e mussarela com abacaxi.

4. Núbia Camilo Boulangerie

A Núbia Camilo Boulangerie é outro estabelecimento que apostou em um prato especial para a Quaresma, trazendo de volta ao cardápio uma opção com peixe muito pedido durante o período.

Localizado na rua Benedito Borges, no bairro Jundiaí, próximo ao Parque Ipiranga, o restaurante divulgou que a moqueca já está disponível.

5. Gigantes da Planet Pizzas

De volta às pizzas, a Gigantes da Planet Pizzas também anunciou um cardápio adaptado à época que precede a Páscoa. Situado na Vila Jaiara, o empreendimento apontou alguns dos sabores que funcionam no menu sem carne vermelha.

As clássicas quatro queijos e marguerita ganharam os holofotes ao lado da fiorentina (que leva atum e milho) e da vegetariana (que inclui pimentão, palmito e tomate).

6. Gostosão Lanches

Por fim, também há opções para quem quer aproveitar um bom sanduíche no estilo pit-dog. Conhecido pelos pratos bem-servidos, o Gostosão Lanches fica situado próximo ao Feirão Coberto do Jundiaí.

Embora com um cardápio majoritariamente marcado pelas carnes vermelhas, o restaurante também oferece o X-Quaresma, que leva pão, ovo, queijo, alface, tomate, milho, ervilha e batata palha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!