Conheça a carne que bate de frente com filé mignon e é a melhor escolha para o churrasco

Mudança de percepção no mercado gastronômico transforma corte antes subestimado em protagonista de pratos sofisticados

Gabriel Dias - 24 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Tv Churrasco)

Durante muito tempo, essa carne ficou à margem das escolhas gastronômicas mais sofisticadas e foi injustamente tratada como “um corte inferior”. Enquanto o filé mignon reinava nas receitas, cardápios e mesas, o cupim era lembrado somente em preparos simples.

Essa história começou a mudar, e o que era visto negativamente virou trunfo. A gordura abundante e a necessidade de preparo demorado passaram a ser interpretadas como qualidades técnicas.

Nas mãos do chef certo, o cupim revela textura macia, sabor intenso e sofisticação que surpreende até mesmo os paladares mais exigentes.

A transformação começou nas cozinhas profissionais, onde os chefs passaram a olhar para o corte de maneira dedicada. Essa atenção resulta em uma carne que se desmancha com facilidade e entrega um sabor profundo.

O segredo está na sua estrutura, rica em colágeno, que responde de forma excepcional ao cozimento lento. Quando preparado em baixa temperatura por horas, suas fibras adquirem textura quase gelatinosa e muito envolvente. A gordura também serve como elemento para manter a suculência e intensificar os temperos.

Outro fator que chama atenção é o custo-benefício. Mesmo sendo valorizado, o cupim ainda costuma ser mais barato que cortes tradicionais, como o filé mignon.

Essa mudança revela que o público está mais receptivo a experimentar e que os profissionais estão dispostos a mudar rótulos antigos.

