Não fica na Europa, nem no Japão: a cidade ‘perfeita’ fica no Brasil e lidera ranking nacional

Layne Brito - 24 de fevereiro de 2026

Quando se fala em cidade “perfeita”, muita gente imagina ruas impecáveis, coleta eficiente e políticas ambientais de primeiro mundo cenário que costuma remeter à Europa ou ao Japão.

Mas o destaque mais recente nesse tipo de comparação está no Brasil: um município do interior do país assumiu a liderança de um ranking nacional que mede a eficiência da limpeza urbana e da gestão de resíduos sólidos.

A cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, ficou no topo do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), levantamento que avalia como os municípios lidam com etapas essenciais do serviço, como coleta regular, coleta seletiva, tratamento e destinação final do lixo.

O resultado colocou o município à frente de cidades maiores e com estruturas mais amplas, chamando atenção pelo desempenho acima da média.

O índice considera tanto a parte operacional quanto aspectos de gestão e planejamento, incluindo a capacidade do sistema de funcionar com organização e equilíbrio.

Na prática, o bom posicionamento costuma refletir investimentos em estrutura, rotinas mais rígidas de coleta, destinação ambientalmente adequada e ações de educação ambiental que ajudam a reduzir o descarte irregular e incentivar a separação correta dos resíduos.

Marau aparece como exemplo em um cenário ainda desafiador no país, já que muitas cidades brasileiras enfrentam problemas como falta de coleta seletiva, destinação inadequada e dificuldade para manter políticas públicas contínuas na área.

Por isso, rankings do tipo acabam funcionando como um “termômetro” para identificar boas práticas e pressionar por melhorias onde o serviço é precário.

Com a liderança no ISLU, o município gaúcho passa a ser visto como referência para outras gestões que buscam elevar seus indicadores ambientais e de qualidade dos serviços urbanos.

Mais do que a disputa por um lugar no ranking, o resultado reforça que planejamento e execução consistente podem transformar uma área sensível como o lixo em vitrine de eficiência e sustentabilidade.

