Água com gás todos os dias: o que acontece com o corpo, segundo nutricionistas

Bebida pode ajudar na hidratação e até substituir refrigerantes, mas também pode causar desconforto em pessoas sensíveis e exigir atenção com versões saborizadas

Layne Brito - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Água com gás virou alternativa comum para quem quer abandonar refrigerantes ou simplesmente tornar a hidratação mais agradável.

Mas beber essa versão todos os dias levanta dúvidas sobre possíveis impactos no organismo.

De acordo com nutricionistas, quando se trata de água carbonatada pura, sem açúcar ou aditivos, ela hidrata da mesma forma que a água sem gás e pode, inclusive, facilitar o consumo adequado de líquidos.

Um dos principais benefícios está na substituição de bebidas açucaradas. Ao trocar refrigerantes por água com gás, há redução significativa de calorias e açúcar na rotina, o que favorece o controle de peso e a saúde metabólica.

A efervescência também pode aumentar a sensação de saciedade em algumas pessoas, ajudando a diminuir a ingestão excessiva de alimentos ao longo do dia.

Por outro lado, a carbonatação pode provocar desconfortos gastrointestinais em indivíduos mais sensíveis. Sintomas como gases, estufamento abdominal e sensação de inchaço são relativamente comuns, especialmente em quem já apresenta refluxo ou gastrite.

Nesses casos, o consumo diário pode precisar de ajustes ou alternância com água sem gás.

A saúde bucal também merece atenção. Embora a água com gás simples seja menos prejudicial que refrigerantes, sua leve acidez pode, em excesso e por longos períodos, contribuir para desgaste do esmalte dental.

O risco aumenta quando há versões saborizadas ou com ácido cítrico na composição.

De modo geral, especialistas afirmam que a água com gás pode fazer parte de uma rotina saudável, desde que seja natural e consumida com equilíbrio.

O mais importante é observar como o corpo reage e manter a hidratação como prioridade, escolhendo a versão que melhor se adapta ao seu organismo sem causar prejuízos.

