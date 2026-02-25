Ansiedade entre estudantes atinge nível semelhante ao de hospitais psiquiátricos dos anos 50, segundo estudo

Estudos revelam avanço geracional da ansiedade e alertam para impactos na vida moderna

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Ansiedade entre estudantes atinge nível semelhante ao de hospitais psiquiátricos dos anos 50, segundo estudo
(Foto: Reprodução/Freepik)

Se fosse possível medir o peso interno que cada geração carrega, talvez os números surpreendessem. O mal do nosso século é o adoecimento psíquico, marcado por transtornos como depressão, burnout e ansiedade.

Ao longo das últimas décadas, pesquisadores vêm identificando um crescimento nos níveis de ansiedade entre crianças e universitários.

Curiosamente, na atualidade, existem mecanismos que dão atenção e tratamento à ansiedade, mas a modernidade está cada vez mais acelerada e incerta para as gerações mais jovens, gerando números históricos preocupantes sobre a permanência da ansiedade entre os mais jovens.

Leia também

Uma das análises mais marcantes do tema foi conduzida pela psicóloga Jean M. Twenge, psicóloga americana, que reuniu dados coletados entre 1952 e 1993.

O levantamento da acadêmica revelou uma escalada imensa nos índices médios de ansiedade ao longo das gerações.

A comparação histórica impressiona negativamente: crianças classificadas como saudáveis quanto à ansiedade nos anos 1980 apresentavam mais sintomas do transtorno do que pacientes infantis atendidos em clínicas psiquiátricas na década de 1950.

Entre universitários, a tendência seguiu o mesmo padrão. Segundo a pesquisa, o estudante médio dos anos 1990 apresentava níveis de ansiedade superiores aos registrados na maioria dos jovens das décadas de 1950 e 1970.

O aumento não é por acaso: os avanços tecnológicos e da sociedade estão cada vez maiores, e o mundo é cada vez mais preenchido com hiperestímulos, excesso de informações e cobranças, tornando tudo incerto para a nova geração.

Longe de ser pontual, o fenômeno continua sendo observado em estudos mais recentes. Uma revisão sistemática envolvendo quase 40 mil pós-graduandos identificou que cerca de 34,8% apresentavam sintomas de ansiedade. Os dados indicam crescimento nas últimas décadas, com agravamento significativo após a pandemia de COVID-19.

Mais do que números, os estudos revelam uma mudança silenciosa no estado emocional coletivo — um alerta que atravessa décadas e convida à reflexão sobre o modo de vida contemporâneo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.