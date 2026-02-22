Suplemento pouco usado pode ajudar a dormir melhor e reduzir o estresse e a ansiedade do dia a dia

Forma específica de magnésio tem efeito relaxante e pode contribuir para noites mais tranquilas e maior equilíbrio emocional

Isabella Victória - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução/Olhardigital.com)

Dormir mal virou rotina para muita gente.

A mente não desacelera, o corpo permanece tenso e, mesmo depois de horas na cama, o descanso parece incompleto.

Diante desse cenário, um suplemento ainda pouco explorado fora dos consultórios começa a chamar atenção por seus possíveis efeitos no sono e no controle do estresse.

Trata-se do glicinato de magnésio — uma das formas do mineral que combina alta absorção com ação calmante no sistema nervoso.

Por que essa forma de magnésio se destaca?

O magnésio participa de diversas funções essenciais no organismo, inclusive na regulação da melatonina, hormônio responsável pelo ciclo de sono e vigília.

Quando há deficiência do mineral, o corpo pode ter dificuldade para iniciar e manter o sono profundo, resultando em despertares frequentes e sensação de cansaço ao acordar.

Nesse contexto, o diferencial do glicinato de magnésio está na presença da glicina, um aminoácido com propriedades relaxantes.

Essa combinação favorece melhor absorção e potencializa o efeito calmante, sem causar os desconfortos digestivos comuns em outras formas do suplemento.

Por isso, ele costuma ser indicado para quem enfrenta insônia leve ou dificuldade para adormecer.

Como ele atua no estresse e na ansiedade?

O magnésio também desempenha papel importante no equilíbrio das substâncias químicas cerebrais relacionadas ao humor.

Em especial, ele participa da produção do GABA, neurotransmissor que funciona como um “freio natural” da atividade cerebral.

Quando os níveis de magnésio estão baixos, o organismo tende a reagir com maior intensidade a situações estressantes, aumentando irritabilidade, tensão muscular e dificuldade de concentração.

Consequentemente, o dia a dia pode se tornar mais desgastante.

Ao suplementar com glicinato de magnésio, o sistema nervoso pode funcionar de forma mais equilibrada.

Assim, há contribuição para a redução de sintomas leves de ansiedade e estresse cotidiano.

O que dizem os estudos?

Evidências científicas já analisaram o impacto do magnésio na qualidade do sono e nos sintomas de ansiedade.

De acordo com uma revisão sistemática publicada na revista Cureus, indexada no PubMed Central, ensaios clínicos apontaram melhora em pelo menos um parâmetro relacionado ao sono ou à ansiedade após a suplementação.

Entre oito pesquisas que analisaram qualidade do sono, cinco relataram melhora significativa.

Da mesma forma, entre sete estudos que avaliaram ansiedade, cinco apontaram redução nos sintomas relatados pelos participantes.

Embora os autores ressaltem a necessidade de mais estudos com amostras maiores, os resultados reforçam o potencial do magnésio como aliado do bem-estar mental e do descanso noturno.

Outros benefícios associados

Além dos efeitos sobre sono e humor, o glicinato de magnésio também pode contribuir para outros aspectos da saúde.

Entre eles, destacam-se:

Manutenção do ritmo cardíaco e relaxamento dos vasos sanguíneos

Melhora da sensibilidade à insulina e auxílio no controle da glicose

Apoio à absorção de cálcio e à saúde óssea

Redução de cãibras e tensão muscular

Dessa maneira, o interesse pelo suplemento cresce não apenas entre pessoas com insônia, mas também entre adultos que enfrentam rotina intensa e desgaste físico frequente.

Quem pode usar e quando buscar orientação?

O glicinato de magnésio costuma ser indicado para pessoas com dificuldades para dormir, níveis elevados de estresse ou sinais de deficiência do mineral, como fadiga, irritabilidade e cãibras.

Em geral, recomenda-se o uso no período noturno, entre 30 e 60 minutos antes de deitar, para aproveitar o efeito relaxante.

No entanto, a suplementação não deve ocorrer sem orientação profissional.

A dose ideal varia conforme a idade, condições de saúde e uso de medicamentos.

Além disso, pessoas com problemas renais, gestantes ou quem faz tratamento contínuo precisam de avaliação individualizada antes de iniciar qualquer suplemento.

Embora não substitua hábitos saudáveis e acompanhamento médico, o glicinato de magnésio surge como alternativa promissora para quem busca noites mais tranquilas.

