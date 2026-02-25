Jovem revela o que pretende comprar com indenização que conseguiu do Burger King
Cliente que encontrou lanche mofado em unidade da rede venceu ação judicial e caso viralizou nas redes sociais após repercussão do episódio
Uma consumidora que encontrou mofo em um sanduíche comprado em uma unidade do Burger King, em Belo Horizonte (MG), venceu uma ação na Justiça e recebeu indenização por danos morais.
Depois disso, a jovem, identificada como Melissa, contou aos seguidores que o valor daria para comprar cerca de 300 sanduíches, o que impulsionou novamente a repercussão do caso.
A jornalista Camilla Freitas divulgou as informações sobre o episódio e detalhou o andamento do processo. O caso aconteceu em 2024, quando Melissa adquiriu um combo com dois lanches por R$ 25 em uma unidade da capital mineira.
Como a jovem descobriu o mofo no lanche
Primeiramente, Melissa consumiu um dos sanduíches ainda no restaurante. Em seguida, levou o segundo para casa. No entanto, ao começar a comer, percebeu pontos verdes de mofo no pão.
Imediatamente, ela registrou imagens do produto e publicou nas redes sociais. Como resultado, a postagem alcançou milhões de visualizações e milhares de comentários.
Além disso, a situação se tornou ainda mais delicada porque a jovem havia passado por uma cirurgia para retirada do siso.
Segundo ela, aquele sanduíche seria sua primeira refeição sólida após 11 dias.
Por isso, o episódio causou grande desconforto e preocupação com possível intoxicação alimentar.
Tentativa de acordo e decisão judicial
Após o ocorrido, Melissa entrou em contato com a empresa. Inicialmente, segundo o relato, o Burger King ofereceu apenas o reembolso do valor pago. Contudo, a consumidora considerou a proposta insuficiente diante do transtorno.
Dessa forma, ela decidiu recorrer à Justiça. O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Contagem (MG) analisou o caso e reconheceu o direito à indenização por danos morais.
Com isso, as empresas responsáveis pela operação da marca no Brasil deverão pagar o valor determinado, além de arcar com custas processuais e honorários advocatícios.
O juiz também determinou a incidência de correção monetária e juros a partir da data do ocorrido, em maio de 2024.
Declaração que fez o caso viralizar novamente
Depois da decisão, Melissa comentou o resultado nas redes sociais. Ao responder um seguidor, afirmou que a indenização permitiria comprar aproximadamente “300 sanduíches”. Consequentemente, a publicação voltou a ganhar força e acumulou milhões de visualizações.
Em nota oficial, o Burger King informou que cumpre as determinações da Justiça. Além disso, a empresa reforçou que mantém processos rigorosos de controle e auditoria e que trata a qualidade e a segurança alimentar como prioridades.
Assim, o caso reacendeu discussões sobre direitos do consumidor e responsabilidade das empresas em situações que envolvem falha na prestação de serviço e segurança alimentar.
