Jovem revela o que pretende comprar com indenização que conseguiu do Burger King

Cliente que encontrou lanche mofado em unidade da rede venceu ação judicial e caso viralizou nas redes sociais após repercussão do episódio

Gabriel Yuri Souto - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/X)

Uma consumidora que encontrou mofo em um sanduíche comprado em uma unidade do Burger King, em Belo Horizonte (MG), venceu uma ação na Justiça e recebeu indenização por danos morais.

Depois disso, a jovem, identificada como Melissa, contou aos seguidores que o valor daria para comprar cerca de 300 sanduíches, o que impulsionou novamente a repercussão do caso.

A jornalista Camilla Freitas divulgou as informações sobre o episódio e detalhou o andamento do processo. O caso aconteceu em 2024, quando Melissa adquiriu um combo com dois lanches por R$ 25 em uma unidade da capital mineira.

Como a jovem descobriu o mofo no lanche

Primeiramente, Melissa consumiu um dos sanduíches ainda no restaurante. Em seguida, levou o segundo para casa. No entanto, ao começar a comer, percebeu pontos verdes de mofo no pão.

Imediatamente, ela registrou imagens do produto e publicou nas redes sociais. Como resultado, a postagem alcançou milhões de visualizações e milhares de comentários.

Além disso, a situação se tornou ainda mais delicada porque a jovem havia passado por uma cirurgia para retirada do siso.

Segundo ela, aquele sanduíche seria sua primeira refeição sólida após 11 dias.

Por isso, o episódio causou grande desconforto e preocupação com possível intoxicação alimentar.

Tentativa de acordo e decisão judicial

Após o ocorrido, Melissa entrou em contato com a empresa. Inicialmente, segundo o relato, o Burger King ofereceu apenas o reembolso do valor pago. Contudo, a consumidora considerou a proposta insuficiente diante do transtorno.

Dessa forma, ela decidiu recorrer à Justiça. O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Contagem (MG) analisou o caso e reconheceu o direito à indenização por danos morais.

Com isso, as empresas responsáveis pela operação da marca no Brasil deverão pagar o valor determinado, além de arcar com custas processuais e honorários advocatícios.

O juiz também determinou a incidência de correção monetária e juros a partir da data do ocorrido, em maio de 2024.

Declaração que fez o caso viralizar novamente

Depois da decisão, Melissa comentou o resultado nas redes sociais. Ao responder um seguidor, afirmou que a indenização permitiria comprar aproximadamente “300 sanduíches”. Consequentemente, a publicação voltou a ganhar força e acumulou milhões de visualizações.

Em nota oficial, o Burger King informou que cumpre as determinações da Justiça. Além disso, a empresa reforçou que mantém processos rigorosos de controle e auditoria e que trata a qualidade e a segurança alimentar como prioridades.

Assim, o caso reacendeu discussões sobre direitos do consumidor e responsabilidade das empresas em situações que envolvem falha na prestação de serviço e segurança alimentar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!