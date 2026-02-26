Criança sequestrada pelo pai é localizada em Goiânia e volta para a mãe depois de 2 anos

Pai do menino foi preso após privar filho do convívio familiar e impedi-lo de frequentar escola

Augusto Araújo - 26 de fevereiro de 2026

Menino de 9 anos se reencontrou com a mãe após ser sequestrado pelo pai (Foto: Divulgação/PCGO)

Um menino de 09 anos que estava desaparecido há cerca de dois anos foi localizado pela Polícia Civil (PC) em Goiânia. O pai da criança foi preso preventivamente durante a operação.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), em conjunto com a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba (DEIC/DEINTER 10).

Segundo as investigações, o menino havia sido retirado da guarda da mãe pelo próprio pai e, desde então, estava em local desconhecido, sem qualquer contato com a genitora.

Durante esse período, a criança ficou privada do convívio familiar e também deixou de frequentar a escola por aproximadamente dois anos.

De acordo com relato do próprio menino às autoridades, ele passava a maior parte do tempo trancado com o pai em um quarto de pousada, em uma região isolada da capital.

Após trabalho investigativo que apontou a possível localização do suspeito em Goiás, os policiais conseguiram cumprir o mandado de prisão preventiva e resgatar a criança.

O homem vai responder por sequestro e cárcere privado qualificado. O menino foi encontrado em boas condições de saúde e já foi entregue à mãe, encerrando um período de quase dois anos de angústia para a família.

