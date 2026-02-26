Engenheira presa em Aparecida de Goiânia fingia trabalhar como motorista de aplicativo, mas na verdade transportava drogas

Policiais apreenderam crack e maconha tanto no veículo quanto no apartamento da suspeita

(Foto: Divugação/PMGO)

Uma mulher, de 27 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (25), suspeita de tráfico de drogas, em Aparecida de Goiânia.

Engenheira de formação, ela atuava como motorista de aplicativo e, segundo a Polícia Militar (PM), usava o veículo para fazer entregas de entorpecentes na Região Metropolitana.

A prisão ocorreu após compartilhamento de informações do serviço de inteligência da PM.

O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) localizou o veículo circulando pela Avenida T-3, no Jardim América, e realizou a abordagem.

Durante a busca no automóvel, os policiais encontraram um tablete de skunk escondido de baixo do banco do passageiro.

Diante do flagrante, a equipe se deslocou até o apartamento da suspeita, no Condomínio Varanda Sul, no Setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia.

No local, dentro de uma caixa térmica azul guardada no quarto, foram apreendidos mais nove tabletes de drogas, sendo seis de maconha e três de crack.

A mulher foi conduzida à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e autuada por tráfico de drogas.

