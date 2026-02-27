Chá com leite: técnica inglesa substitui a água e vira tendência nas casas brasileiras

Vídeo do perfil Objetos Falantes mostra preparo de chá de capim-cidreira com leite e desperta curiosidade sobre novas formas de consumo

Gabriel Yuri Souto - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Um vídeo que circula nas redes sociais tem despertado curiosidade ao apresentar uma forma diferente de preparar chá com leite.

O conteúdo, gravado pelo perfil @almanaquesos, mostra a experiência com chá de capim-cidreira feito de maneira alternativa, inspirada em hábitos de consumo de outros países.

Logo no início, os criadores explicam que a proposta consiste em testar o preparo com cerca de 300 ml de leite aquecido, em vez de água. Em seguida, eles adicionam a erva ou o sachê e deixam em infusão por aproximadamente cinco minutos, assim como no preparo tradicional.

Preparo segue lógica semelhante ao chá comum

Durante a gravação, os responsáveis realizam o preparo de forma simples e direta. Primeiro, aquecem o leite e, depois, colocam o chá para infusionar. Dessa forma, o processo mantém a base do método tradicional, mas com uma adaptação no líquido utilizado.

Como resultado, a bebida ganha cor diferente, textura mais cremosa e sabor mais suave. Além disso, o chá pode ser consumido sem açúcar, conforme o gosto pessoal.

Diferença de nomes do capim-cidreira chama atenção

Outro ponto abordado no vídeo envolve os diferentes nomes populares da planta. Os criadores questionam se capim-cidreira, capim-santo e outras variações se referem à mesma erva, algo comum em várias regiões do Brasil.

Por isso, a diversidade de nomes gera dúvidas entre consumidores, principalmente na hora de escolher o ingrediente para chás caseiros.

Costume internacional inspira a experiência

Os criadores também comentam que, em países como a Inglaterra, muitas pessoas consomem chá com leite no dia a dia. Nesse hábito cultural, o leite suaviza o sabor da bebida e deixa a experiência mais encorpada.

Assim, a experiência apresentada no vídeo adapta esse costume para o preparo doméstico com ervas naturais. No final, os participantes provam a bebida, comentam o sabor e destacam que o resultado ficou diferente, cremoso e agradável, o que aumentou a curiosidade do público nas redes sociais.

