De fazenda milionária a apartamento por R$ 105 mil: leilões oferecem imóveis em Goiás com valores bem abaixo do mercado

Anúncios são para propriedades em diversos municípios goianos e com valores bem abaixo da avaliação, incluindo rurais e urbanos

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Oportunidades incluem fazenda em Rio Verde disponível pelo valor de R$ 4.7 milhões (Foto: Reprodução)

Entusiastas dos investimentos em imóveis em Goiás podem se preparar: a partir da próxima semana, no mês de março, começará uma nova rodada de leilões de propriedades urbanas e rurais, com valores muito abaixo do avaliado.

Os leilões são para imóveis recuperados pelos bancos Santander, Itaú e Bradesco e contam com oportunidades para diversos municípios goianos, incluindo fazendas em Rio Verde, casas e apartamentos em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Em Rio Verde, no sudoeste goiano, uma fazenda de quase 9 hectares está disponível pelo valor de R$ 4,7 milhões.

O terreno é beneficiado, com 1.520 m² de área construída, e conta com acesso fácil por ficar ao lado da BR-060, na Fazenda São Tomaz.

O arremate será na quarta-feira (04), a partir das 10h. Interessados podem conferir mais detalhes diretamente no site do Santander.

Em Goiânia, se destaca uma residência em condomínio fechado, no Residencial Granville. Sob leilão pelo banco Bradesco, a casa tem 358 m², em um terreno de 482 m².

A definição do lance vencedor também será na quarta (04), às 15h, por meio do site MegaLeilões.

Há também imóveis para leilão na cidade de Caldas Novas, oportunidade de investir na locação para os turistas da cidade. Por exemplo, uma casa de 167 m², que fica no setor Serrinha, está anunciada para arremate por apenas R$ 144.960.

Também em Caldas, há outra residência de 171 m², de padrão e acabamento mais refinado, disponível no primeiro lote por R$ 723.443.

Outros imóveis também disponíveis ficam no entorno de Brasília, onde a demanda por locação é sempre alta entre o público que trabalha na capital federal e reside nas cidades satélites.

Em Valparaíso de Goiás, por exemplo, há um apartamento de 44 m², no setor Parque das Cachoeiras, anunciado pelo valor de R$ 105.840, além de uma casa de 67 m², por apenas R$ 163.600.

Nos sites onde os leilões estão anunciados os usuários podem acessar o edital completo e verificar detalhes específicos de cada lote, como o estado de ocupação e eventuais débitos de cada propriedade.

