De fazenda milionária a apartamento por R$ 105 mil: leilões oferecem imóveis em Goiás com valores bem abaixo do mercado

Anúncios são para propriedades em diversos municípios goianos e com valores bem abaixo da avaliação, incluindo rurais e urbanos

leiloes em Goias
Oportunidades incluem fazenda em Rio Verde disponível pelo valor de R$ 4.7 milhões (Foto: Reprodução)

Entusiastas dos investimentos em imóveis em Goiás podem se preparar: a partir da próxima semana, no mês de março, começará uma nova rodada de leilões de propriedades urbanas e rurais, com valores muito abaixo do avaliado.

Os leilões são para imóveis recuperados pelos bancos Santander, Itaú e Bradesco e contam com oportunidades para diversos municípios goianos, incluindo fazendas em Rio Verde, casas e apartamentos em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.

Em Rio Verde, no sudoeste goiano, uma fazenda de quase 9 hectares está disponível pelo valor de R$ 4,7 milhões.

O terreno é beneficiado, com 1.520 m² de área construída, e conta com acesso fácil por ficar ao lado da BR-060, na Fazenda São Tomaz.

O arremate será na quarta-feira (04), a partir das 10h. Interessados podem conferir mais detalhes diretamente no site do Santander.

Fazenda em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Em Goiânia, se destaca uma residência em condomínio fechado, no Residencial Granville. Sob leilão pelo banco Bradesco, a casa tem 358 m², em um terreno de 482 m².

A definição do lance vencedor também será na quarta (04), às 15h, por meio do site MegaLeilões.

Imagem ilustrativa de entrada do Residencial Granville. (Foto: Reprodução/Facebook)

Há também imóveis para leilão na cidade de Caldas Novas, oportunidade de investir na locação para os turistas da cidade. Por exemplo, uma casa de 167 m², que fica no setor Serrinha, está anunciada para arremate por apenas R$ 144.960.

Também em Caldas, há outra residência de 171 m², de padrão e acabamento mais refinado, disponível no primeiro lote por R$ 723.443.

Imóvel disponível em Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Outros imóveis também disponíveis ficam no entorno de Brasília, onde a demanda por locação é sempre alta entre o público que trabalha na capital federal e reside nas cidades satélites.

Em Valparaíso de Goiás, por exemplo, há um apartamento de 44 m², no setor Parque das Cachoeiras, anunciado pelo valor de R$ 105.840, além de uma casa de 67 m², por apenas R$ 163.600.

Apartamento está localizado em edifício na cidade de Valparaíso de Goiás (Foto: Reprodução)

Nos sites onde os leilões estão anunciados os usuários podem acessar o edital completo e verificar detalhes específicos de cada lote, como o estado de ocupação e eventuais débitos de cada propriedade.

