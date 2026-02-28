Empresa de Goiás abre vagas com salários de até R$ 25 mil e benefícios; veja como se candidatar

Candidaturas devem ser feitas por meio do site oficial da companhia

Augusto Araújo Augusto Araújo -
vagas
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Audax Capital, companhia de crédito sediada em São Luís de Montes Belos, abriu 15 novas vagas presenciais para reforçar o time de tecnologia.

As oportunidades oferecem salários que podem chegar a R$ 25 mil. As vagas são para os cargos de:

  • Cientista de Dados com foco em crédito e detecção de fraude
  • Tech Lead em Engenharia de Software
  • Engenheiro de Dados
  • QA com foco em automação
  • Product Owner ou Product Manager voltado a crédito e FIDC,
  • Especialistas em Power BI, Banco de Dados e Inteligência Artificial.

O pacote de benefícios inclui participação nos lucros duas vezes ao ano, plano de carreira estruturado, bonificação por metas, plano de saúde, auxílio esporte, incentivo a cursos e treinamentos e programa de partnership.

Leia também

Os interessados nas vagas podem se candidatar pelo site oficial da empresa, na página de carreiras.

Fundada em 2015, a Audax Capital administra R$ 550 milhões em ativos sob gestão, possui rating A concedido pela SR Rating, com uma base composta por 59 fundos investidores e mais de 120 mil investidores finais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.