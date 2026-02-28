Empresa de Goiás abre vagas com salários de até R$ 25 mil e benefícios; veja como se candidatar
Candidaturas devem ser feitas por meio do site oficial da companhia
A Audax Capital, companhia de crédito sediada em São Luís de Montes Belos, abriu 15 novas vagas presenciais para reforçar o time de tecnologia.
As oportunidades oferecem salários que podem chegar a R$ 25 mil. As vagas são para os cargos de:
- Cientista de Dados com foco em crédito e detecção de fraude
- Tech Lead em Engenharia de Software
- Engenheiro de Dados
- QA com foco em automação
- Product Owner ou Product Manager voltado a crédito e FIDC,
- Especialistas em Power BI, Banco de Dados e Inteligência Artificial.
O pacote de benefícios inclui participação nos lucros duas vezes ao ano, plano de carreira estruturado, bonificação por metas, plano de saúde, auxílio esporte, incentivo a cursos e treinamentos e programa de partnership.
Os interessados nas vagas podem se candidatar pelo site oficial da empresa, na página de carreiras.
Fundada em 2015, a Audax Capital administra R$ 550 milhões em ativos sob gestão, possui rating A concedido pela SR Rating, com uma base composta por 59 fundos investidores e mais de 120 mil investidores finais.
