Motoristas fazem fila para abastecer em posto de combustível barato às margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia
Valores abaixo da média atraíram condutores e provocaram movimento intenso no estabelecimento
Imagens compartilhadas nas redes sociais neste sábado (28) mostram motoristas enfrentando fila para abastecer em um posto às margens da BR-153, na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.
No estabelecimento da rede Bandeirante, o etanol é vendido a R$ 3,99, a gasolina comum a R$ 5,39 e a gasolina aditivada a R$ 5,59, preços abaixo da média praticada nos últimos dias na Região Metropolitana de Goiânia.
Nos registros, é possível ver carros formando fila na entrada e no acesso às bombas, com motoristas aguardando a vez para abastecer.
Apesar da grande procura, não há registro de falta de combustível até o momento. Segundo a rede, a promoção é por tempo limitado.
