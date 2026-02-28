Não é só inglês: a habilidade que mais aumenta salário em 2026, segundo especialistas

Ela está por trás das promoções mais rápidas e dos maiores reajustes nos salários, e muita gente ainda não percebeu

Gustavo de Souza - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Falar inglês continua sendo um diferencial importante no mercado de trabalho. Mas, em 2026, especialistas apontam que outra habilidade passou a pesar ainda mais na definição de salários e promoções.

A competência que mais tem impulsionado ganhos é a capacidade de trabalhar com inteligência artificial de forma prática e estratégica. Não se trata apenas de programar, mas de saber aplicar ferramentas tecnológicas para resolver problemas, otimizar tarefas e gerar resultados concretos.

O que o mercado está valorizando

Empresas têm acelerado a adoção de soluções digitais para reduzir custos e aumentar produtividade. Nesse cenário, profissionais capazes de usar tecnologia para automatizar processos, analisar dados e melhorar decisões passaram a ter vantagem competitiva.

O diferencial não está apenas no conhecimento técnico, mas na habilidade de transformar ferramentas em impacto real. Profissionais que conseguem economizar tempo, reduzir erros ou ampliar resultados usando recursos tecnológicos têm sido mais valorizados.

Além disso, cresce o perfil híbrido: pessoas que unem domínio técnico ou operacional com visão estratégica e comunicação clara. Esse conjunto amplia as chances de crescimento e reajustes salariais.

Como essa habilidade impacta o salário

Especialistas destacam que o mercado tem migrado para um modelo de remuneração mais baseado em competências do que apenas em tempo de empresa. Quanto mais estratégica e escassa a habilidade, maior o potencial de valorização.

Quem demonstra domínio dessas ferramentas e apresenta resultados mensuráveis tende a se destacar em negociações salariais e processos seletivos. Em 2026, mais do que falar outro idioma, o que pesa é saber usar tecnologia para entregar valor.

