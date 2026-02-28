O substituto perfeito do óleo para hora de fritar bife

O segredo está em um ingrediente simples presente em casa

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Na rotina das cozinhas brasileiras, o óleo vegetal sempre foi a escolha automática para fritar carnes não é mesmo? Isso porque ele ajuda a evitar que o alimento grude e contribui para o dourado externo.

Porém, uma trend no TikTon mostrou que virou febre agora uma alternativa ainda mais eficiente e muito mais conhecida do público: a manteiga comum.

A manteiga, presente na maioria das geladeiras, oferece sabor marcante e excelente capacidade de selagem quando utilizada corretamente. Diferente do óleo neutro, ela agrega aroma e intensifica o gosto da carne.

Quando aquecida na medida certa, cria uma crosta dourada que mantém o interior macio e suculento. Para que funcione bem, o segredo está na temperatura.

A frigideira deve estar pré-aquecida antes de adicionar uma pequena porção de manteiga. Assim que derreter e começar a espumar levemente, é o momento ideal para colocar o bife. O contato imediato com a superfície quente promove selagem rápida, preservando os sucos naturais.

Além do ganho de sabor, a manteiga permite maior controle da fritura. Como costuma ser usada em menor quantidade, reduz excessos e proporciona resultado mais equilibrado.

Para quem busca praticidade, textura ideal e um toque extra de sabor, ela se consolida como substituto perfeito do óleo na hora de fritar bife.

