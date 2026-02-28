O truque para fazer o ventilador gelar e não precisar de ar-condicionado

Tecnologia de resfriamento por indução térmica propõe um acessório com placas térmicas que absorvem o calor do ar antes de ele ser soprado pelo ventilador

Layne Brito - 28 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Com o avanço das temperaturas e o alto consumo de energia elétrica nos meses mais quentes, soluções alternativas ao ar-condicionado ganham cada vez mais espaço.

Entre elas, uma proposta inovadora chama atenção: um acessório para ventilador baseado na tecnologia de resfriamento por indução térmica.

A ideia é simples, mas engenhosa. O ventilador continua funcionando normalmente, porém recebe um módulo acoplado à sua estrutura traseira ou frontal.

Dentro desse módulo estão as chamadas placas térmicas, responsáveis por absorver parte do calor do ar antes que ele seja lançado no ambiente.

As placas térmicas são desenvolvidas com materiais de alta capacidade de retenção térmica, como polímeros especiais combinados com compostos cerâmicos ou gel refrigerante selado.

Esses materiais possuem a característica de absorver e manter baixas temperaturas por um período prolongado.

O processo funciona assim:

As placas são colocadas no congelador por cerca de duas horas.

O material interno atinge baixa temperatura e armazena o frio.

Ao serem encaixadas no ventilador, ficam posicionadas no caminho do fluxo de ar.

O ar quente do ambiente atravessa essas superfícies resfriadas.

Parte do calor é absorvida pelo material térmico antes de o ar ser soprado.

Esse fenômeno é chamado de indução térmica, pois ocorre a troca de calor entre o ar e a superfície fria da placa, sem necessidade de motor adicional, compressor ou gás refrigerante.

Quando o ventilador é ligado, o ar é puxado para dentro e passa diretamente pelas placas congeladas.

Durante esse trajeto, há uma redução leve na temperatura do fluxo, o que pode gerar uma sensação térmica mais confortável, principalmente em ambientes pequenos e fechados.

A proposta promete diminuir a temperatura do ar em até 1,5°C, criando uma brisa mais fresca sem alterar o consumo de energia do aparelho.

Apesar do apelo inovador e sustentável, o acessório ainda não está disponível comercialmente.

A ideia foi apresentada como protótipo em projetos de design e tecnologia, mas não avançou para produção em larga escala.

Ainda assim, o conceito levanta uma discussão interessante sobre alternativas mais acessíveis e ecológicas para enfrentar o calor intenso, principalmente em regiões onde o ar-condicionado não é viável financeiramente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!