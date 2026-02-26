O erro que pode estragar o chuveiro e aumentar a conta de energia no final do mês, segundo técnicos

Hábito comum no banho pode reduzir a vida útil do aparelho, forçar o consumo e virar dor de cabeça quando a fatura chega

Layne Brito - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/oestadoonline.com)

No dia a dia, é fácil não perceber pequenos hábitos que, aos poucos, viram prejuízo dentro de casa. E quando o assunto é chuveiro elétrico, um detalhe aparentemente inofensivo pode encurtar a vida útil do aparelho, provocar desgaste interno e ainda refletir diretamente no bolso, especialmente no fim do mês, quando a conta de energia aparece mais alta do que o esperado.

Segundo técnicos, um dos erros mais comuns é trocar a temperatura do chuveiro enquanto a água já está caindo.

Esse ajuste feito com o aparelho em funcionamento pode gerar pequenas descargas internas e desgaste nos contatos elétricos, além de sobrecarregar a resistência.

Com o tempo, isso aumenta as chances de queima da peça e reduz a eficiência do aquecimento.

Quando a resistência começa a falhar, o chuveiro passa a trabalhar mais para atingir a mesma temperatura, consumindo mais energia.

O problema pode ser agravado por fatores como fiação inadequada, conexões mal feitas ou baixa pressão de água, que compromete o resfriamento correto do sistema.

A recomendação dos especialistas é simples: sempre fechar o registro antes de mudar a temperatura, evitando sobrecarga elétrica e prolongando a vida útil do equipamento.

Um cuidado pequeno na rotina pode evitar gastos com manutenção e ajudar a manter a conta de luz sob controle.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!