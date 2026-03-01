Governo de Goiás premia estudantes e professores destaques no Enem com até R$ 10 mil; confira os ganhadores
Programa estadual distribui valores em dinheiro àqueles que alcançaram as maiores notas em Redação e Matemática
O Governo de Goiás premiou estudantes e professores destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 após a divulgação dos resultados que colocaram alunos da rede estadual entre as maiores notas do estado.
A cerimônia foi realizada na última quarta-feira (25) e reuniu 141 homenageados, incluindo 69 estudantes, além de professores, coordenadores e gestores escolares.
A iniciativa, criada na gestão do governador Ronaldo Caiado (PSD), prevê pagamento de R$ 5 mil ou R$ 10 mil, de acordo com a pontuação alcançada nas provas.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a proposta é estimular o desempenho acadêmico, fortalecer o trabalho desenvolvido nas escolas e melhorar os indicadores educacionais da rede pública.
O Prêmio Redação Enem, lançado em 2024, contempla estudantes que obtêm entre 980 e 1.000 pontos na redação. Quem atinge 980 pontos recebe R$ 5 mil, enquanto a nota máxima garante R$ 10 mil ao aluno.
Já o Prêmio Matemática Enem passou a valer em 2025 e também estabelece duas faixas de premiação. Estudantes que alcançam 900 pontos ou mais recebem R$ 10 mil. Aqueles com desempenho entre 850 e 899,99 pontos recebem R$ 5 mil. Além do reconhecimento ao mérito, a medida busca reduzir a abstenção no segundo dia de aplicação do exame.
Os valores não ficam restritos aos alunos. O professor responsável também recebe a mesma quantia do estudante premiado. Quando há mais de um aluno contemplado na mesma escola, diretor, coordenador pedagógico e coordenador de Matemática dividem um adicional correspondente a 50% do total obtido pelos estudantes da unidade.
Confira a lista dos ganhadores
CRE Águas Lindas
– Estudante Matheus do Monte Clementino – Matemática (R$ 5 mil); Município Santo Antônio do Descoberto – Cepi José de Assis
– Professor Lucas Batista dos Passos – Matemática (R$ 5 mil); Município Santo Antônio do Descoberto – Cepi José de Assis
CRE Anápolis
– Estudante Paulo Sérgio Franco Moreira – Matemática (R$ 10 mil); Município Nerópolis – CEPMG Doutor Negreiros
– Professor – Luísa Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 10 mil); Município Nerópolis – CEPMG Doutor Negreiros
– Estudante Ranyere Batista Sanches – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Arlindo Costa
– Professor Alezi Cavalcanti Albuquerque Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Arlindo Costa
– Estudante Caio Lucas Carneiro Rezende – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Gabriel Victor Souza Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Heloisa Macedo de Andrade – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante João Camilo Corrêa Venâncio – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante João Pedro Oliveira Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Luiz Guilherme de Oliveira Araujo – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Maria Julia Marcelino Bueno Câmara Nogueira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Pedro Augusto de Oliveira Rezende – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Professor Ibere Nazareth Dujardin Junior – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Professor Jefferson dos Santos e Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Coordenador Eliene Rodrigues de Godoi Caldas – Matemática (R$ 3.750); Município Anápolis CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Gestor Cláucia Alves da Costa Soares Major Pm – Matemática (R$ 3.750); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo
– Estudante Yuri Melo Silveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Senador Onofre Quinan
– Professor Simone Márcia de Moraes – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Senador Onofre Quinan
– Estudante Giovana Oliveira Moraes – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Estudante Victor Soares Martins – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Professor Herlys Marx H. Chaves – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Professor Gilmar Arantes Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Coordenador Cárita Cordeiro da Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Gestor Cleiton Pereira Lopes – Matemática (R$ 2.500); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa
– Estudante Sabrina Rodrigues de Oliveira – Redação (R$ 5.000); Município Anápolis – Colégio Est. General Curado
– Professor Katiuscia Rodrigues Amorim Caixeta – Redação (R$ 5.000); Município Anápolis – Colégio Est. General Curado
– Estudante Anna Carolina Melo – Redação (R$ 5 mil); Município Anápolis – Colégio Est. Polivalente Frei João Batista
– Professor Gerlane Aparecida Paixão Crispim – Redação (R$ 5 mil); Município Anápolis – Colégio Est. Polivalente Frei João Batista
CRE Aparecida de Goiânia
– Estudante Jose Vinicius Nunes de Queiros – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Cepi Cecilia Meirelles
– Professor Diego Maradona Felix da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Cepi Cecilia Meirelles
– Estudante Rafael Vinicius Vicente Barbosa dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Nader Alves dos Santos
– Professor Weder Inácio – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Nader Alves dos Santos
– Estudante Luís Felipe da Silva Leite – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Unidade Colina Azul
– Professor Andrey Alves do Couto – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Unidade Colina Azul
– Estudante Ryan Alves de Morais – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Nova Era
– Professor André Luiz Gonçalves – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Nova Era
– Estudante João Vitor Morais Pezshkzad – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Mansões Paraíso
– Professor Cecília Cleude Gonçalves – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Mansões Paraíso
CRE Catalão
– Estudante Gabriel Aires dos Santos Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Catalão – CEPMG – Iris Rezende Machado
– Professor Flávio Henrique de Lima Araújo – Matemática (R$ 5 mil); Município Catalão – CEPMG Iris Rezende Machado
CRE Ceres
– Estudante Marcos Gabriel de Souza Regis – Matemática (R$ 5 mil); Município Ceres – Cepi João XXIII
– Professor Antônio Marcos de Andrade – Matemática (R$ 5 mil); Município Ceres – Cepi João XXIII
CRE Formosa
– Estudante Matheus de Castro Campos – Matemática (R$ 5 mil); Município Formosa – CEPMG Domingos de Oliveira
– Professor Carlos Wagner Pereira Pinto – Matemática (R$ 5 mil); Município Formosa – CEPMG Domingos De Oliveira
– Estudante João Victor da Silva Miranda – Matemática (R$ 5 mil); Município Cabeceiras – Colégio Est. Padre Lamberto Verrijt
– Professor Ivete Bispo dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Cabeceiras – Colégio Est. Padre Lamberto Verrijt
CRE Goianésia
– Estudante Renan Gustavo de Faria – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho
– Estudante Túlio Henrique de Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho
– Professor Leonardo Rodrigues da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho
– Coordenador Adriana de Fátima Moreira Castro – Matemática (R$ 2.500); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho
– Gestor Patrick Dumont de Castro – Matemática (R$ 2.500); Município Goianésia – Cepmg José Carrilho
– Estudante Luiz Gustavo Silva Soares – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – Colégio Est. Jalles Machado
– Professor Edvaldo Araújo da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – Colégio Est. Jalles Machado
CRE Goiânia
– Estudante Arthur Borges Valerio – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Hugo de Carvalho Ramos
– Professor Sérgio Muryllo Ferreira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Hugo de Carvalho Ramos
– Estudante Rillary Anny Cabral Rodrigues – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Estudante – Felipe Veloso de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Estudante Rafael Pereira Debner – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Estudante Clara Shimokawa Borges e Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Professor Rogério Sullyvan e Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Coordenador Jany Caetana de Moura e Silva Camargo – Matemática (R$ 3.750); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Gestor Alexandre G. Magacho Barcellos – Matemática (R$ 3.750); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis
– Estudante Daniel de Novais Santos Mendonça – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – Cepi Juvenal José Pedroso
– Professor Flávia Rodrigues de Araújo – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – Cepi Juvenal José Pedroso
– Estudante Marilia Nogueira Carvalho da Silveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Cepi Professor Pedro Gomes
– Professor Rodrigo Miyasaki – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Cepi Professor Pedro Gomes
– Estudante Vinicius Junio Oliveira Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Jardim Vila Boa
– Professor Davi Lessa de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Jardim Vila Boa
– Estudante Matheus Garcia Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. José Lobo
– Professor Jordanna Ribeiro Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. José Lobo
– Estudante Amittair da Mota Sousa – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac
– Estudante Beatriz de Oliveira Rolemberg Martins – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac
– Professor Sônia Márcia Flores de Lima – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac
– Coordenador Elisângela de Souza Santana Queiroz – Matemática (R$ 2.500); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac
– Gestor Ana Catarina Feitosa de Araújo de Assis – Matemática (R$ 2.500); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac
– Estudante Moisés Braz Vilela – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Assis Chateaubriand
– Professor Reinaldo Resende Tadeu – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Assis Chateaubriand
CRE Goiás
– Estudante Antônio Mendonça Malaspina – Matemática (R$ 5 mil); Município Sanclerlândia – CEPMG 5 de Janeiro
– Professor José Vieira Mendanha Filho – Matemática (R$ 5 mil); Município Sanclerlândia – CEPMG 5 de Janeiro
– Estudante Lucas Gabriel Oliveira Assis – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo
– Estudante Otavio Oliveira de Freitas – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo
– Professor Vivilene de Souza Sa – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo
– Coordenador Kenia Aparecida de Morais – Matemática (R$ 2.500); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo
– Gestor Adinan José Santana – Matemática (R$ 2.500); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo
CRE Inhumas
– Estudante Victor Hideki Lima Sumizono – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – CEPMG Manoel Vilaverde
– Professor Meire S. da Silva Alves – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – CEPMG Manoel Vilaverde
– Estudante João Vitor Silva Lopes – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – Cepi Ary Ribeiro Valadão Filho
Professor Marli dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – Cepi Ary Ribeiro Valadão Filho
– Estudante Caio Reis Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Prof.ª Maria Luíza dos Santos Silva
– Professor Meire Aparecida de Oliveira Lopes – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Prof.ª Maria Luíza dos Santos Silva
– Estudante Anderson Vinicicius Marques de Carvalho Dias – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Walter Bernadino Borges
– Professor Lucas Ferreira da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Walter Bernadino Borges
CRE Itumbiara
– Estudante Gabriel Umbelino Faria de Carvalho – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Estudante Laura Martins Buzzo – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Estudante Rogério Lucas Miranda Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Professor Carlos Eduardo de Araujo Rodrigues Peres – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Professor Wellington Vieira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Coordenador Lara Cristina de Queluz Andrade – Matemática (R$ 2.500); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Gestor Daniel Rodrigues Pereira – Matemática (R$ 2.500); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha
– Estudante Iago do Prado Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – Cepi Dom Veloso
– Professor Adriano Rodrigues Teixeira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – Cepi Dom Veloso
CRE Jussara
– Estudante Matheus Marquez de Carvalho Rodrigues – Matemática (R$ 10 mil); Município Jussara – CEPMG Maria Tereza Garcia Neta Bento
– Professor Douglas Ferreira dos Santos – Matemática (R$ 10 mil); Município Jussara – CEPMG Maria Tereza Garcia Neta Bento
CRE Minaçu
– Estudante João Pedro Silva Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Minaçu – Colégio Est. Joaquim Thomé de Almeida
– Professor Raimundo Moraes da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Minaçu – Colégio Est. Joaquim Thomé de Almeida
CRE Mineiros
– Estudante Julia Cândida de Oliveira Dutra – Matemática (R$ 5 mil); Município Santa Rita do Araguaia – Colégio Est. Alfredo Nasser
– Professor Antônio Divino Santos de Souza – Matemática (R$ 5 mil); Município Santa Rita do Araguaia – Colégio Est. Alfredo Nasser
CRE Morrinhos
– Estudante Renato Augusto Almeida dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Caldas Novas – Cepi Delcides Ferreira de Morais
– Professor Eguinaldo Nunes de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Caldas Novas – Cepi Delcides Ferreira de Morais
– Estudante Beatriz Teles Carvalho – Matemática (R$ 10 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
– Estudante Rhian Gregorio de Souza – Matemática (R$ 5 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
– Professor Francineia Alves de Souza Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
– Coordenador Kellen de Lima Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
– Coordenador Lilian Cristina Arantes de Oliveira Alves – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
– Gestor João Batista Eduardo Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello
CRE Novo Gama
– Estudante Lorrane de Castro Silva – Redação (R$ 5 mil); Município Valparaíso – Colégio Est. Jardim Oriente
– Professor Juliana Vidal Oliveira – Redação (R$ 5 mil); Município Valparaíso – Colégio Est. Jardim Oriente
CRE Planaltina
– Estudante Gustavo Fernandes Souto de Abreu – Matemática (R$ 5 mil); Município Planaltina – Centro Integrado de Educação Modelo (Ciem)
– Professor Jesuina Modesto de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Planaltina – Centro Integrado de Educação Modelo (Ciem)
CRE Porangatu
– Estudante Guilherme Navarro da Costa – Matemática (R$ 10 mil); Município Santa Tereza de Goiás – Colégio Est. Doutor Marco Aurelio
– Professor Cássio Fernandes Socorro de Rezende – Matemática (R$ 10 mil); Município Santa Tereza de Goiás – Colégio Est. Doutor Marco Aurelio
CRE Rio Verde
– Estudante Henrique Freitas De Almeida – Matemática (R$ 10 mil); Município Rio Verde – CEPMG Sebastião do Vale
– Professor Bruna Nayara Silva Gomes – Matemática (R$ 10 mil); Município Rio Verde – CEPMG Sebastião do Vale
– Estudante Luiz Inácio Oliveira Feitosa – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPMG Unidade Carlos Cunha Filho
– Professor Danila Silva A. Fernandes – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPMG Unidade Carlos Cunha Filho
– Estudante Jeyson Eduardo Nunes Araújo – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPI Maria Ribeiro Carneiro
– Professor Kezia Lourdes de Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – Cepi Maria Ribeiro Carneiro
CRE Rubiataba
– Estudante Gabriel Henrique da Silva Justino – Matemática (R$ 5 mil); Município Rubiataba – CEPMG Gilvan Sampaio
– Professor Maura José Barbosa – Matemática (R$ 5 mil); Município Rubiataba – CEPMG Gilvan Sampaio
CRE Santa Helena
– Estudante Mykhael Lucas dos Santos Mota – Matemática (R$ 5 mil); Município Maurilândia – Colégio Est. Sebastião Alves Ferreira
– Professor Eliana de Fátima Bruno – Matemática (R$ 5 mil); Município Maurilândia – Colégio Est. Sebastião Alves Ferreira
CRE Silvânia
– Estudante Lucas Bastos Batista – Matemática (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana
– Estudante Tiago Fernandes de Araújo – Redação (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana
– Professor Jose Augusto Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana
– Professor Danielle Cherem Spirandelli Bastos – Redação (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana
CRE Trindade
– Estudante Polyana Pereira Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Anicuns – CEPMG Rosa Turisco de Araújo
– Professor Wilder Francisco Soares Costa – Matemática (R$ 5 mil); Município Anicuns – CEPMG Rosa Turisco de Araújo
CRE Uruaçu
– Estudante Paulo Cesar Fernandes Gama – Matemática (R$ 5 mil); Município Niquelândia – Cepmg Paulo Francisco da Silva
– Professor Carlos José Macedo – Matemática (R$ 5 mil); Município Niquelândia – CEPMG Paulo Francisco da Silva
