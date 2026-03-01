Governo de Goiás premia estudantes e professores destaques no Enem com até R$ 10 mil; confira os ganhadores

Programa estadual distribui valores em dinheiro àqueles que alcançaram as maiores notas em Redação e Matemática

Lara Duarte -
Governo de Goiás premia estudantes e professores destaques no Enem com até R$ 10 mil; confira os ganhadores
Cerimônia contou com a participação do governador Ronaldo Caiado. (Foto: Walter Folador/Seduc)

O Governo de Goiás premiou estudantes e professores destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 após a divulgação dos resultados que colocaram alunos da rede estadual entre as maiores notas do estado.

A cerimônia foi realizada na última quarta-feira (25) e reuniu 141 homenageados, incluindo 69 estudantes, além de professores, coordenadores e gestores escolares.

A iniciativa, criada na gestão do governador Ronaldo Caiado (PSD), prevê pagamento de R$ 5 mil ou R$ 10 mil, de acordo com a pontuação alcançada nas provas.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a proposta é estimular o desempenho acadêmico, fortalecer o trabalho desenvolvido nas escolas e melhorar os indicadores educacionais da rede pública.

O Prêmio Redação Enem, lançado em 2024, contempla estudantes que obtêm entre 980 e 1.000 pontos na redação. Quem atinge 980 pontos recebe R$ 5 mil, enquanto a nota máxima garante R$ 10 mil ao aluno.

Já o Prêmio Matemática Enem passou a valer em 2025 e também estabelece duas faixas de premiação. Estudantes que alcançam 900 pontos ou mais recebem R$ 10 mil. Aqueles com desempenho entre 850 e 899,99 pontos recebem R$ 5 mil. Além do reconhecimento ao mérito, a medida busca reduzir a abstenção no segundo dia de aplicação do exame.

Os valores não ficam restritos aos alunos. O professor responsável também recebe a mesma quantia do estudante premiado. Quando há mais de um aluno contemplado na mesma escola, diretor, coordenador pedagógico e coordenador de Matemática dividem um adicional correspondente a 50% do total obtido pelos estudantes da unidade.

Confira a lista dos ganhadores

CRE Águas Lindas

– Estudante Matheus do Monte Clementino – Matemática (R$ 5 mil); Município Santo Antônio do Descoberto – Cepi José de Assis

– Professor Lucas Batista dos Passos – Matemática (R$ 5 mil); Município Santo Antônio do Descoberto – Cepi José de Assis

CRE Anápolis

– Estudante Paulo Sérgio Franco Moreira – Matemática (R$ 10 mil); Município Nerópolis – CEPMG Doutor Negreiros

– Professor – Luísa Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 10 mil); Município Nerópolis – CEPMG Doutor Negreiros

– Estudante Ranyere Batista Sanches – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG  Arlindo Costa

– Professor Alezi Cavalcanti Albuquerque Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Arlindo Costa

– Estudante Caio Lucas Carneiro Rezende – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis – CEPMG  Doutor Cesar Toledo

– Estudante Gabriel Victor Souza Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante Heloisa Macedo de Andrade – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante João Camilo Corrêa Venâncio – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante João Pedro Oliveira Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante Luiz Guilherme de Oliveira Araujo – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis –  CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante Maria Julia Marcelino Bueno Câmara Nogueira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante Pedro Augusto de Oliveira Rezende – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Professor Ibere Nazareth Dujardin Junior – Matemática (R$ 10 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Professor Jefferson dos Santos e Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Coordenador Eliene Rodrigues de Godoi Caldas – Matemática (R$ 3.750); Município Anápolis CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Gestor Cláucia Alves da Costa Soares Major Pm – Matemática (R$ 3.750); Município Anápolis – CEPMG Doutor Cesar Toledo

– Estudante Yuri Melo Silveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Senador Onofre Quinan

– Professor Simone Márcia de Moraes – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Senador Onofre Quinan

– Estudante Giovana Oliveira Moraes – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Estudante Victor Soares Martins – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Professor Herlys Marx H. Chaves – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Professor Gilmar Arantes Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Coordenador Cárita Cordeiro da Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Gestor Cleiton Pereira Lopes – Matemática (R$ 2.500); Município Anápolis – CEPMG Gabriel Issa

– Estudante Sabrina Rodrigues de Oliveira – Redação (R$ 5.000); Município Anápolis – Colégio Est. General Curado

– Professor Katiuscia Rodrigues Amorim Caixeta – Redação (R$ 5.000); Município Anápolis – Colégio Est. General Curado

– Estudante Anna Carolina Melo – Redação (R$ 5 mil); Município Anápolis – Colégio Est. Polivalente Frei João Batista

– Professor Gerlane Aparecida Paixão Crispim – Redação (R$ 5 mil); Município Anápolis – Colégio Est. Polivalente Frei João Batista

CRE Aparecida de Goiânia

– Estudante Jose Vinicius Nunes de Queiros – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Cepi Cecilia Meirelles

– Professor Diego Maradona Felix da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Cepi Cecilia Meirelles

– Estudante Rafael Vinicius Vicente Barbosa dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Nader Alves dos Santos

– Professor Weder Inácio – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Nader Alves dos Santos

– Estudante Luís Felipe da Silva Leite – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Unidade Colina Azul

– Professor Andrey Alves do Couto – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Unidade Colina Azul

– Estudante Ryan Alves de Morais – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Nova Era

– Professor André Luiz Gonçalves – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – Colégio Estadual Nova Era

– Estudante João Vitor Morais Pezshkzad – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Mansões Paraíso

– Professor Cecília Cleude Gonçalves – Matemática (R$ 5 mil); Município Aparecida de Goiânia – CEPMG Mansões Paraíso

CRE Catalão

– Estudante Gabriel Aires dos Santos Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Catalão – CEPMG – Iris Rezende Machado

– Professor Flávio Henrique de Lima Araújo – Matemática (R$ 5 mil); Município Catalão – CEPMG Iris Rezende Machado

CRE Ceres

– Estudante Marcos Gabriel de Souza Regis – Matemática (R$ 5 mil); Município Ceres – Cepi João XXIII

– Professor Antônio Marcos de Andrade – Matemática (R$ 5 mil); Município Ceres – Cepi João XXIII

CRE Formosa

– Estudante Matheus de Castro Campos – Matemática (R$ 5 mil); Município Formosa – CEPMG Domingos de Oliveira

– Professor Carlos Wagner Pereira Pinto – Matemática (R$ 5 mil); Município Formosa – CEPMG Domingos De Oliveira

– Estudante João Victor da Silva Miranda – Matemática (R$ 5 mil); Município Cabeceiras – Colégio Est. Padre Lamberto Verrijt

– Professor Ivete Bispo dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Cabeceiras – Colégio Est. Padre Lamberto Verrijt

CRE Goianésia

– Estudante Renan Gustavo de Faria – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho

– Estudante Túlio Henrique de Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho

– Professor Leonardo Rodrigues da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho

– Coordenador Adriana de Fátima Moreira Castro – Matemática (R$ 2.500); Município Goianésia – CEPMG José Carrilho

– Gestor Patrick Dumont de Castro – Matemática (R$ 2.500); Município Goianésia – Cepmg José Carrilho

– Estudante Luiz Gustavo Silva Soares – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – Colégio Est. Jalles Machado

– Professor Edvaldo Araújo da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianésia – Colégio Est. Jalles Machado

CRE Goiânia

– Estudante Arthur Borges Valerio – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Hugo de Carvalho Ramos

– Professor Sérgio Muryllo Ferreira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Hugo de Carvalho Ramos

– Estudante Rillary Anny Cabral Rodrigues – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Estudante – Felipe Veloso de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Estudante Rafael Pereira Debner – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Estudante Clara Shimokawa Borges e Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Professor Rogério Sullyvan e Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Coordenador Jany Caetana de Moura e Silva Camargo – Matemática (R$ 3.750); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Gestor Alexandre G. Magacho Barcellos – Matemática (R$ 3.750); Município Goiânia – CEPMG Vasco dos Reis

– Estudante Daniel de Novais Santos Mendonça – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – Cepi Juvenal José Pedroso

– Professor Flávia Rodrigues de Araújo – Matemática (R$ 10 mil); Município Goiânia – Cepi Juvenal José Pedroso

– Estudante Marilia Nogueira Carvalho da Silveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Cepi Professor Pedro Gomes

– Professor Rodrigo Miyasaki – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Cepi Professor Pedro Gomes

– Estudante Vinicius Junio Oliveira Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Jardim Vila Boa

– Professor Davi Lessa de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Jardim Vila Boa

– Estudante Matheus Garcia Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. José Lobo

– Professor Jordanna Ribeiro Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. José Lobo

– Estudante Amittair da Mota Sousa – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac

– Estudante Beatriz de Oliveira Rolemberg Martins – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac

– Professor Sônia Márcia Flores de Lima – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac

– Coordenador Elisângela de Souza Santana Queiroz – Matemática (R$ 2.500); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac

– Gestor Ana Catarina Feitosa de Araújo de Assis – Matemática (R$ 2.500); Município Goiânia – Colégio Est. Olavo Bilac

– Estudante Moisés Braz Vilela – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Assis Chateaubriand

– Professor Reinaldo Resende Tadeu – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiânia – Colégio Est. Assis Chateaubriand

CRE Goiás

– Estudante Antônio Mendonça Malaspina – Matemática (R$ 5 mil); Município Sanclerlândia – CEPMG 5 de Janeiro

– Professor José Vieira Mendanha Filho – Matemática (R$ 5 mil); Município Sanclerlândia – CEPMG 5 de Janeiro

– Estudante Lucas Gabriel Oliveira Assis – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo

– Estudante Otavio Oliveira de Freitas – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo

– Professor Vivilene de Souza Sa – Matemática (R$ 5 mil); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo

– Coordenador Kenia Aparecida de Morais – Matemática (R$ 2.500); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo

– Gestor Adinan José Santana – Matemática (R$ 2.500); Município Goiás – CEPMG Unidade João Augusto Perillo

CRE Inhumas

– Estudante Victor Hideki Lima Sumizono – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – CEPMG Manoel Vilaverde

– Professor Meire S. da Silva Alves – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – CEPMG Manoel Vilaverde

– Estudante João Vitor Silva Lopes – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – Cepi Ary Ribeiro Valadão Filho

Professor Marli dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Inhumas – Cepi Ary Ribeiro Valadão Filho

– Estudante Caio Reis Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Prof.ª Maria Luíza dos Santos Silva

– Professor Meire Aparecida de Oliveira Lopes – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Prof.ª Maria Luíza dos Santos Silva

– Estudante Anderson Vinicicius Marques de Carvalho Dias – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Walter Bernadino Borges

– Professor Lucas Ferreira da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Goianira – Colégio Est. Walter Bernadino Borges

CRE Itumbiara

– Estudante Gabriel Umbelino Faria de Carvalho – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Estudante Laura Martins Buzzo – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Estudante Rogério Lucas Miranda Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Professor Carlos Eduardo de Araujo Rodrigues Peres – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Professor Wellington Vieira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Coordenador Lara Cristina de Queluz Andrade – Matemática (R$ 2.500); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Gestor Daniel Rodrigues Pereira – Matemática (R$ 2.500); Município Itumbiara – CEPMG Dionária Rocha

– Estudante Iago do Prado Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara –  Cepi Dom Veloso

– Professor Adriano Rodrigues Teixeira – Matemática (R$ 5 mil); Município Itumbiara – Cepi Dom Veloso

CRE Jussara

– Estudante Matheus Marquez de Carvalho Rodrigues – Matemática (R$ 10 mil); Município Jussara – CEPMG Maria Tereza Garcia Neta Bento

– Professor Douglas Ferreira dos Santos – Matemática (R$ 10 mil); Município Jussara – CEPMG Maria Tereza Garcia Neta Bento

CRE Minaçu

– Estudante João Pedro Silva Pereira – Matemática (R$ 5 mil); Município Minaçu – Colégio Est. Joaquim Thomé de Almeida

– Professor Raimundo Moraes da Silva – Matemática (R$ 5 mil); Município Minaçu – Colégio Est. Joaquim Thomé de Almeida

CRE Mineiros

– Estudante Julia Cândida de Oliveira Dutra – Matemática (R$ 5 mil); Município Santa Rita do Araguaia – Colégio Est. Alfredo Nasser

– Professor Antônio Divino Santos de Souza – Matemática (R$ 5 mil); Município Santa Rita do Araguaia – Colégio Est. Alfredo Nasser

CRE Morrinhos

– Estudante Renato Augusto Almeida dos Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Caldas Novas – Cepi Delcides Ferreira de Morais

– Professor Eguinaldo Nunes de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Caldas Novas – Cepi Delcides Ferreira de Morais

– Estudante Beatriz Teles Carvalho – Matemática (R$ 10 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

– Estudante Rhian Gregorio de Souza – Matemática (R$ 5 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

– Professor Francineia Alves de Souza Silva – Matemática (R$ 10 mil); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

– Coordenador Kellen de Lima Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

– Coordenador Lilian Cristina Arantes de Oliveira Alves – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

– Gestor João Batista Eduardo Silva – Matemática (R$ 2.500); Município Morrinhos – Cepi Sylvio de Mello

CRE Novo Gama

– Estudante Lorrane de Castro Silva – Redação (R$ 5 mil); Município Valparaíso – Colégio Est. Jardim Oriente

– Professor Juliana Vidal Oliveira – Redação (R$ 5 mil); Município Valparaíso – Colégio Est. Jardim Oriente

CRE Planaltina

– Estudante Gustavo Fernandes Souto de Abreu – Matemática (R$ 5 mil); Município Planaltina – Centro Integrado de Educação Modelo (Ciem)

– Professor Jesuina Modesto de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Planaltina – Centro Integrado de Educação Modelo (Ciem)

CRE Porangatu

– Estudante Guilherme Navarro da Costa – Matemática (R$ 10 mil); Município Santa Tereza de Goiás – Colégio Est. Doutor Marco Aurelio

– Professor Cássio Fernandes Socorro de Rezende – Matemática (R$ 10 mil); Município Santa Tereza de Goiás – Colégio Est. Doutor Marco Aurelio

CRE Rio Verde

– Estudante Henrique Freitas De Almeida – Matemática (R$ 10 mil); Município Rio Verde – CEPMG Sebastião do Vale

– Professor Bruna Nayara Silva Gomes – Matemática (R$ 10 mil); Município Rio Verde – CEPMG Sebastião do Vale

– Estudante Luiz Inácio Oliveira Feitosa – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPMG Unidade Carlos Cunha Filho

– Professor Danila Silva A. Fernandes – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPMG Unidade Carlos Cunha Filho

– Estudante Jeyson Eduardo Nunes Araújo – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – CEPI Maria Ribeiro Carneiro

– Professor Kezia Lourdes de Moura – Matemática (R$ 5 mil); Município Rio Verde – Cepi Maria Ribeiro Carneiro

CRE Rubiataba

– Estudante Gabriel Henrique da Silva Justino – Matemática (R$ 5 mil); Município Rubiataba – CEPMG Gilvan Sampaio

– Professor Maura José Barbosa – Matemática (R$ 5 mil); Município Rubiataba – CEPMG Gilvan Sampaio

CRE Santa Helena

– Estudante Mykhael Lucas dos Santos Mota – Matemática (R$ 5 mil); Município Maurilândia – Colégio Est. Sebastião Alves Ferreira

– Professor Eliana de Fátima Bruno – Matemática (R$ 5 mil); Município Maurilândia – Colégio Est. Sebastião Alves Ferreira

CRE Silvânia

– Estudante Lucas Bastos Batista – Matemática (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana

– Estudante Tiago Fernandes de Araújo – Redação (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana

– Professor Jose Augusto Rodrigues de Oliveira – Matemática (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana

– Professor Danielle Cherem Spirandelli Bastos – Redação (R$ 5 mil); Município Silvânia – CEPMG Moisés Santana

CRE Trindade

– Estudante Polyana Pereira Santos – Matemática (R$ 5 mil); Município Anicuns – CEPMG Rosa Turisco de Araújo

– Professor Wilder Francisco Soares Costa – Matemática (R$ 5 mil); Município Anicuns – CEPMG Rosa Turisco de Araújo

CRE Uruaçu

– Estudante Paulo Cesar Fernandes Gama – Matemática (R$ 5 mil); Município Niquelândia – Cepmg Paulo Francisco da Silva

– Professor Carlos José Macedo – Matemática (R$ 5 mil); Município Niquelândia – CEPMG Paulo Francisco da Silva

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

