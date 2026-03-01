Imposto de Renda 2026: saiba quais despesas podem ser abatidas na declaração à Receita Federal

Contribuintes podem reduzir o valor a pagar no Imposto de Renda 2026 ao incluir corretamente despesas permitidas pela Receita Federal

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A declaração do Imposto de Renda 2026 exige planejamento e atenção aos detalhes. O contribuinte que conhece as despesas que pode abater na declaração à Receita Federal reduz legalmente o valor do imposto a pagar ou aumenta a restituição.

Um especialista gravou as informações em vídeo e explicou, de forma direta, quais deduções a legislação tributária permite. Segundo ele, a organização dos comprovantes ao longo do ano facilita o preenchimento e evita erros no envio.

Educação entra entre as principais deduções

O contribuinte pode incluir gastos com educação no Imposto de Renda 2026. A legislação autoriza a dedução de despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior.

No entanto, a Receita Federal define um limite anual por pessoa. Por isso, o contribuinte precisa acompanhar os valores pagos durante o ano e conferir se eles se enquadram nas regras antes de declarar.

Despesas médicas reduzem a base de cálculo

Os gastos com saúde também ajudam a diminuir o imposto devido. Consultas, exames, internações, tratamentos odontológicos e planos de saúde entram na lista de deduções permitidas.

Além disso, essas despesas não possuem limite de abatimento. Ainda assim, o contribuinte deve guardar recibos, notas fiscais e comprovantes válidos, pois a Receita Federal pode solicitar a verificação das informações declaradas.

Previdência privada e dependentes garantem abatimento

As contribuições para previdência privada do tipo PGBL permitem abatimento de até 12% da renda bruta tributável. Dessa forma, o planejamento financeiro contribui diretamente para reduzir a base de cálculo do imposto.

Da mesma maneira, a inclusão de dependentes gera uma dedução fixa por pessoa. Filhos, cônjuges e dependentes legais podem constar na declaração, desde que atendam às exigências legais e não apareçam em outra declaração.

Outras despesas que podem ser declaradas

Honorários advocatícios ligados a ações judiciais, pensão alimentícia definida por decisão judicial e doações incentivadas por lei também entram entre as deduções permitidas no Imposto de Renda 2026. Entretanto, cada despesa exige documentação correta e preenchimento adequado.

Por fim, especialistas recomendam que o contribuinte revise todas as informações antes do envio. Assim, ele evita inconsistências, reduz o risco de cair na malha fina e garante mais segurança ao enviar a declaração à Receita Federal.

