Não é Maragogi, nem Porto de Galinhas: a praia nordestina de águas cristalinas que virou a queridinha dos turistas

Piscinas naturais e pousadas charmosas transformaram o local em alternativa às praias mais famosas

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Viagens Cine)

Quando se fala em praias paradisíacas no Nordeste, destinos como Maragogi (AL) e Porto de Galinhas (PE) costumam dominar as conversas.

Mas, longe do excesso de movimento e dos grandes complexos turísticos, um destino alagoano tem conquistado espaço entre viajantes que buscam paisagens preservadas e experiências mais exclusivas: São Miguel dos Milagres.

Localizado no litoral norte de Alagoas, a cerca de 100 quilômetros de Maceió, o município integra a chamada Rota Ecológica dos Milagres, região conhecida pelo compromisso com a preservação ambiental e pelo turismo de menor impacto.

O local é conhecido pelas águas cristalinas, piscinas naturais formadas na maré baixa e extensa faixa de areia clara.

Um dos principais atrativos são as piscinas naturais formadas durante a maré baixa. O passeio de jangada até esses pontos é quase obrigatório para quem visita a cidade.

Nas águas rasas e transparentes, é possível observar peixes e formações de corais, em um ambiente que transmite tranquilidade e contato direto com a natureza.

Diferentemente de destinos mais badalados, São Miguel dos Milagres mantém um ritmo mais calmo.

A ausência de grandes empreendimentos ajuda a conservar o charme rústico da região.

No lugar de resorts gigantes, o visitante encontra pousadas intimistas, gastronomia regional que valoriza frutos do mar e praias que, em determinados períodos do ano, parecem praticamente desertas.

Com atmosfera acolhedora e visual paradisíaco, São Miguel dos Milagres se consolida como uma alternativa sofisticada para quem deseja fugir das rotas tradicionais e descobrir um Nordeste mais sereno, preservado e ainda mais surpreendente.



