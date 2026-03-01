RG antigo ainda é válido? Entenda as novas regras

Nova CIN já é emitida em todo o país e usa o CPF como número único nacional; saiba mais sobre a validade do antigo RG

Gustavo de Souza - 01 de março de 2026

(Foto: Evandro Leal/Folhapress)

A substituição do Registro Geral (RG) tradicional pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está em andamento no Brasil, mas quem ainda possui o modelo antigo pode ficar tranquilo. O documento continua válido durante o período de transição estabelecido pelo Governo Federal.

A mudança foi regulamentada pelo Decreto nº 10.977/2022, que instituiu oficialmente a CIN como padrão nacional de identificação civil.

Até quando o RG antigo pode ser usado?

De acordo com o decreto, o RG antigo poderá ser utilizado até 28 de fevereiro de 2032. Após essa data, a nova Carteira de Identidade Nacional passa a ser o documento obrigatório em todo o território nacional.

Isso significa que não há necessidade de troca imediata. A substituição ocorre de forma gradual, permitindo que a população faça a emissão ao longo dos próximos anos.

O que muda com a nova Carteira de Identidade Nacional

A principal mudança é a adoção do CPF como número único de identificação, encerrando o sistema anterior em que cada estado podia emitir um número de RG diferente para a mesma pessoa.

Segundo o Governo Federal, a padronização nacional reduz a possibilidade de fraudes e elimina a duplicidade de registros. A nova CIN também conta com código QR para verificação de autenticidade e pode ser emitida em formato físico e digital.

Validade varia conforme a idade

O Decreto nº 10.977/2022 estabelece prazos de validade para a CIN:

5 anos para crianças de 0 a 11 anos

10 anos para pessoas de 12 a 59 anos

Validade indeterminada para maiores de 60 anos

A recomendação oficial é acompanhar a transição com planejamento, especialmente em casos de documento danificado ou necessidade de atualização cadastral.

A primeira emissão em papel é gratuita.

