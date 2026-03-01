Supermercados de Goiás podem deixar de abrir aos domingos a partir de abril

Proposta surge em meio à dificuldade de contratação no setor e será debatida por representantes de trabalhadores e empresários na convenção coletiva deste mês

Lara Duarte - 01 de março de 2026

Assaí, em Anápolis. (Foto: Lara Duarte/Portal 6)

Supermercados, hipermercados e atacarejos de Goiás podem deixar de abrir aos domingos a partir de 1º de abril. A possibilidade está sendo discutida na convenção coletiva da categoria neste mês de março. A informação é do jornal O Popular.

A proposta é defendida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO), que representa cerca de 30 mil trabalhadores.

A entidade quer implantar jornada semanal de 36 horas, mantendo a escala 6×1, mas com fechamento obrigatório dos estabelecimentos aos domingos.

Segundo o O Popular, o sindicato argumenta que o setor enfrenta dificuldade para preencher vagas, principalmente pela falta de folga nesse dia da semana. A avaliação é que a mudança pode ajudar a atrair e manter funcionários.

A medida ainda precisa ser analisada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Sincovaga-GO), que representa os empresários.

De acordo com O Popular, a proposta será levada para assembleia, onde os donos de supermercados irão votar se aceitam ou não a alteração.

Se aprovada, a nova regra valerá para todo o estado e ainda precisará ser homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Como a data-base da categoria é 1º de abril e não houve convenção firmada anteriormente, cada empresa pode ter que fazer acordo individual durante o mês de março.

Atualmente, apenas o Espírito Santo adotou o fechamento aos domingos. A medida começou a valer neste domingo (1º) e segue prevista até 31 de outubro de 2026, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho firmada no estado.

