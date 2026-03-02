Adeus, calha cara: encanador ensina sistema de captação de água da chuva com PVC pagando muito pouco

Estrutura com tubo PVC de 100 mm pode captar milhares de litros por ano e custa até quatro vezes menos que instalações profissionais

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em tempos de conta de água cada vez mais pesada, uma solução simples vem chamando atenção: transformar o próprio telhado em fonte alternativa de abastecimento para tarefas do dia a dia.

Utilizando tubo PVC de 100 mm, conexões básicas e uma caixa d’água comum, é possível montar um sistema funcional de captação de chuva por um valor que cabe no bolso.

A técnica, conhecida internacionalmente como rainwater harvesting, já é aplicada em diversos países para reduzir o consumo de água potável em atividades como irrigação, lavagem de quintais, limpeza externa e descargas sanitárias.

Como o sistema funciona

O modelo caseiro é composto por quatro partes essenciais:

– Telhado (superfície de captação);

– Tubulação para condução da água;

– Filtro para folhas e detritos;

– Reservatório para armazenamento.

A água da chuva escorre pelo telhado, desce pela calha e é direcionada para um tubo PVC de 100 mm. O diâmetro maior garante melhor vazão, inclusive em chuvas intensas, reduzindo risco de entupimento.

Antes de chegar à caixa d’água, o líquido passa por um filtro que retém folhas e resíduos. Esse cuidado aumenta a durabilidade da água armazenada e reduz a necessidade de manutenção frequente.

Quanto é possível captar?

O volume depende do tamanho do telhado e do índice de chuvas da região. Em um exemplo técnico simples, uma área de 50 m² em local com 1.200 mm de chuva anual pode alcançar potencial teórico de até 48 mil litros por ano.

Mesmo considerando perdas naturais, volumes próximos de 5 mil litros anuais são totalmente viáveis em residências de pequeno e médio porte.

Quanto custa montar?

Os principais materiais incluem:

– Tubo PVC 100 mm;

– Conexões e curvas;

– Filtro de folhas (entre R$ 80 e R$ 120);

– Caixa d’água de 500 litros (entre R$ 300 e R$ 450).

O investimento total costuma variar entre R$ 500 e R$ 800, dependendo do acabamento. Instalações comerciais completas, com mão de obra especializada e reservatórios maiores, podem ultrapassar R$ 2 mil.

Aplicações e cuidados

A água coletada não é indicada para consumo humano sem tratamento, mas pode substituir parte da água tratada usada em:

– Irrigação de jardins;

– Lavagem de veículos;

– Limpeza de pisos externos;

– Descargas sanitárias.

A instalação exige inclinação adequada da tubulação, boa vedação do reservatório e sistema de extravasamento para períodos de chuva intensa.

Com montagem simples e manutenção periódica — como limpeza do filtro e verificação de obstruções — o sistema se apresenta como alternativa prática para reduzir gastos e aproveitar melhor um recurso natural que, muitas vezes, é desperdiçado.

