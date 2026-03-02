Edward Madureira se licencia do mandato e Câmara de Goiânia ganha nova vereadora

Mudança ocorre em meio às articulações para as eleições de 2026

Pedro Ribeiro - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O vereador Edward Madureira (PT) pediu licença do mandato por 121 dias e abriu espaço para a posse da suplente Ludmylla Morais (PT) na Câmara Municipal de Goiânia.

A nova parlamentar tomará posse nesta terça-feira (03). Pedagoga e mestre em Educação, Ludmylla é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e conselheira do Conselho Estadual de Educação.

Nas últimas eleições municipais, ela recebeu cerca de 2,9 mil votos e ficou na suplência da chapa petista.

O afastamento de Edward ocorre sob a justificativa de “interesses pessoais”, mas o período coincide com as movimentações políticas para as eleições de 2026.

O parlamentar deve intensificar agendas pelo estado enquanto o partido define qual será seu próximo projeto eleitoral.

