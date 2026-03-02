Mudança na aposentadoria: professores do ensino infantil, fundamental e médio poderão somar regras para se aposentar, afirma STF

Decisão pode permitir que professores somem regras e antecipem a aposentadoria com vantagens na carreira pública

Gustavo de Souza - 02 de março de 2026

Professora em sala de aula. (Foto: Sumaia Vilela/Agência Brasil)

Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 1.371.610/DF, reacendeu o debate sobre a possibilidade de professores da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio combinarem regras constitucionais para antecipar a aposentadoria no serviço público.

Segundo interpretações divulgadas por entidades jurídicas e especialistas em direito previdenciário, o julgamento teria reconhecido a possibilidade de somar a regra especial do magistério à regra de transição prevista na Emenda Constitucional nº 47/2005, desde que cumpridos requisitos específicos.

O que dizem as regras envolvidas

A Constituição Federal prevê, no artigo 40, uma regra especial para professores que comprovem tempo exclusivo de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, permitindo redução de cinco anos nos requisitos em relação às regras gerais.

Já o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 estabelece regra de transição para servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998. O dispositivo prevê, entre outros critérios, redução de um ano na idade mínima para cada ano de contribuição que ultrapassar o tempo mínimo exigido.

O ponto central do julgamento

O debate jurídico envolve saber se essas duas regras podem ser aplicadas de forma conjunta, isto é, se o professor pode utilizar simultaneamente a redução de cinco anos prevista para o magistério e o mecanismo adicional de abatimento de idade da EC 47/2005.

Há interpretações divulgadas por advogados e sindicatos indicando que o STF admitiu essa combinação no caso concreto analisado. Por outro lado, também circulam entendimentos apontando que não seria possível criar uma “regra híbrida” além das hipóteses expressamente previstas na Constituição.

Até a consolidação do acórdão no portal oficial do STF, o alcance exato da decisão ainda pode ser objeto de análise detalhada.

Quem pode ser impactado

Caso prevaleça a interpretação favorável à combinação das regras, o entendimento poderá alcançar professores vinculados a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que:

ingressaram no serviço público até 16/12/1998;

comprovem tempo exclusivamente em funções de magistério na educação infantil, fundamental ou médio;

preencham os requisitos previstos tanto na regra especial do magistério quanto na transição da EC 47/2005.

Integralidade, paridade e abono

A regra de transição da EC 47/2005 também está associada às discussões sobre integralidade e paridade para determinados servidores antigos. Além disso, o STF já firmou entendimento, em repercussão geral, de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor que já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária especial e opta por permanecer em atividade.

Próximos passos

Especialistas recomendam que professores interessados verifiquem cuidadosamente o histórico funcional, especialmente a data de ingresso e o tempo efetivo em magistério, e busquem orientação jurídica antes de requerer o benefício.

A decisão sinaliza uma possível ampliação de direitos, mas sua aplicação concreta dependerá da consolidação do entendimento pelo STF e da análise pelos regimes previdenciários de cada ente federativo.

