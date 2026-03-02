Nem muito curto, nem muito longo: o corte de cabelo que será tendência entre as mulheres em 2026

Comprimento médio, linhas retas e acabamento polido consolidam o corte que já domina os salões em 2026

Layne Brito - 02 de março de 2026

Mudar o cabelo quase sempre envolve um dilema: cortar bastante e arriscar ou manter o comprimento e seguir na zona de conforto. Em 2026, a principal tendência feminina surge justamente como um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos.

Nem muito curto, nem muito longo, o corte médio de linhas retas e acabamento polido deve ganhar espaço por unir praticidade, elegância e versatilidade.

Conhecido como bob japonês, o estilo aposta em um comprimento que varia entre a altura da mandíbula e a clavícula.

O diferencial está na precisão: pontas alinhadas, formato bem definido e ausência de camadas muito marcadas.

O resultado é um visual limpo, moderno e sofisticado, que transmite cuidado sem parecer exagerado.

O sucesso desse corte está ligado a uma mudança de comportamento. Cada vez mais mulheres buscam praticidade sem abrir mão de estilo.

O comprimento médio facilita a rotina, seca mais rápido, exige menos manutenção do que fios longos e ainda permite variações, como prender, fazer meio-preso ou usar acessórios.

Outro ponto forte é a versatilidade. O corte pode ser usado com risca central para um efeito mais clássico, com franja reta para um toque fashion ou até com franja cortininha para quem prefere suavidade.

Ele também se adapta a diferentes texturas de cabelo, funcionando tanto em fios lisos quanto ondulados, desde que o desenho seja respeitado.

Em um cenário em que o minimalismo segue em alta na moda e na beleza, o corte médio bem estruturado aparece como reflexo dessa estética mais limpa e intencional.

A proposta é clara: menos exagero, mais precisão.

Em 2026, a tendência aponta para esse equilíbrio, um cabelo que muda o visual sem radicalizar, valoriza o rosto e entrega elegância com naturalidade.

