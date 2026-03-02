Os signos que estão em um bom momento para jogar na loteria e podem ganhar milhões nesta semana

Movimentações astrais intensas prometem favorecer decisões financeiras ousadas e alguns signos podem sentir a maré da sorte virar de forma surpreendente

Layne Brito - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A semana começa com um clima de renovação e expectativas altas e, para quem acompanha astrologia, o motivo pode estar no céu. Movimentações envolvendo planetas ligados à expansão, ao dinheiro e às oportunidades indicam um período em que a sensação de “boa fase” tende a ficar mais evidente para alguns signos.

Quando Júpiter (associado à prosperidade e aos caminhos que se abrem) se harmoniza com energias de realização e ganho, há quem perceba esse impulso no cotidiano: coincidências positivas, notícias animadoras, convites inesperados e aquela intuição forte de que algo bom está por vir.

Veja quais signos estão em destaque neste momento e por que podem estar mais próximos de uma semana de sorte grande.

1. Sagitário: fase de expansão e confiança em alta

Regido por Júpiter, Sagitário costuma “sentir” quando o universo está colaborando.

E nesta semana, o signo entra em um período de entusiasmo e visão ampliada, com mais fé no próprio caminho.

Essa combinação favorece decisões tomadas com coragem, boa leitura de timing e disposição para arriscar em situações que normalmente trariam insegurança.

Além disso, sagitarianos podem perceber sinais repetidos e coincidências chamando atenção o tipo de detalhe que, para o signo, costuma ser um recado claro de que vale tentar algo diferente.

2. Leão: brilho pessoal e chances inesperadas

Leão aparece entre os signos mais favorecidos porque vive um momento de maior magnetismo.

O período indica sorte atrelada a autoconfiança, presença e sensação de “estar no lugar certo”.

Quando o leonino se sente em alta, tende a agir com mais rapidez e convicção e isso pode abrir caminhos para surpresas positivas.

Nesta semana, a energia também favorece reconhecimento e ganhos vindos de oportunidades que aparecem de última hora, especialmente quando Leão segue a própria intuição e não se sabota.

3. Peixes: intuição afiada e sinais por todos os lados

Para Peixes, a sorte costuma vir pela sensibilidade. E nos próximos dias, o signo pode notar uma percepção mais aguçada, com sonhos marcantes, pressentimentos e aquela sensação de que “algo está encaixando”.

Esse tipo de fase costuma ser especial para o pisciano porque ele consegue captar nuances e detalhes que outros ignoram.

Se houver repetição de números, datas, lembranças ou símbolos ao longo da semana, Peixes tende a interpretar como um indicativo de bom momento e pode estar certo.

4. Touro: prosperidade ligada à constância

Touro entra em destaque por viver um período favorável às questões materiais. Mesmo sendo um signo mais cauteloso, o taurino pode sentir maior estabilidade emocional e confiança para buscar caminhos que tragam retorno financeiro.

A diferença é que, para Touro, a sorte geralmente se soma à persistência quando o signo decide tentar, costuma fazer isso com firmeza e foco.

A semana também favorece ganhos inesperados ligados a escolhas simples, decisões objetivas e atenção aos detalhes.

5. Libra: bom momento para equilíbrio e oportunidades

Libra aparece com energia positiva por conta de tendências ligadas a Vênus, planeta que rege valores, prazer e dinheiro.

O signo pode se sentir mais leve, com a mente clara e capacidade de enxergar oportunidades com mais justiça e racionalidade. Isso aumenta a chance de tomar boas decisões e perceber o que vale ou não investir tempo e esperança.

Librianos podem se surpreender com novidades agradáveis e sensação de “fluxo” ao longo dos dias.

Independentemente do signo, a astrologia trabalha com tendências, não com garantias. Ainda assim, quando o céu aponta confiança, expansão e prosperidade, muita gente sente esse impulso na prática: mais motivação, mais fé, mais coragem e mais atenção aos sinais.

Em momentos assim, o principal é estar aberto ao que pode surgir, evitar o pessimismo automático e aproveitar a energia para acreditar mais nas próprias escolhas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!