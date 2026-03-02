Saúde está no centro das nossas escolhas

Quando falamos em prioridades públicas, falamos de escolhas. E escolher investir em saúde, em Goiás e em Anápolis, significa reconhecer que nada é mais urgente do que proteger a vida e garantir atendimento digno a quem precisa

Antônio Gomide - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em 2026, reafirmamos, na prática, aquilo que defendemos na tribuna: saúde é prioridade. Destinamos R$ 800 mil em emendas parlamentares para fortalecer a rede de atendimento em Anápolis. Desse total, R$ 400 mil foram direcionados à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, que atende não apenas o município, mas toda a região. Outros R$ 200 mil contemplam a unidade oncológica da cidade, vinculada à Associação de Combate ao Câncer de Goiás, ampliando o suporte a quem enfrenta o tratamento mais delicado de sua vida. Também asseguramos R$ 100 mil para a Casa de Acolhimento Bethânia e R$ 100 mil para a reforma do Centro Materno Infantil.

Esses investimentos não surgem de forma isolada. Desde 2020, já destinamos mais de R$ 6 milhões para a saúde de Anápolis. São recursos aplicados em custeio hospitalar, aquisição de equipamentos, melhorias estruturais e fortalecimento de serviços especializados. O valor aprovado no orçamento precisa se transformar em atendimento, exame realizado e cirurgia garantida.

Defender o Sistema Único de Saúde é compreender sua dimensão social. O Sistema Único de Saúde é a base que sustenta o atendimento nas cidades, permitindo partos, exames, urgências e tratamentos contínuos. Ao destinarmos recursos e acompanharmos sua aplicação, colaboramos para que essa engrenagem continue funcionando.

Sabemos que ainda há desafios. O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo tem papel estratégico na urgência e emergência regional, e os relatos de superlotação no hospital mostram que é preciso melhorar. Por isso, nossa atuação não se limita às emendas. Temos cobrado melhorias estruturais, ampliação de equipes e mais eficiência na regulação.

Cuidar da saúde é, além de tratar urgências médicas, investir em prevenção, apoiar a saúde mental, reduzir filas, fortalecer a atenção básica e garantir que os serviços especializados estejam preparados para atender com dignidade. É olhar para cada pessoa como alguém que carrega história, esperança e direito ao cuidado.

Seguimos colaborando, com trabalho e compromisso público, para que Anápolis avance em direção a uma rede de saúde mais humana, mais eficiente e mais acessível. Quando a saúde melhora, todos sentem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!