Sem açúcar e leite condensado: com apenas 3 ingredientes, você faz a melhor sobremesa em casa

Sobremesa sem açúcar leva apenas três ingredientes, dispensa leite condensado e pode ganhar toque especial com chocolate opcional

Gabriel Dias - 13 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/Na cozinha com o Barba)

Quem busca uma sobremesa prática, leve e sem açúcar adicionado pode encontrar, nesta receita, uma alternativa simples e eficiente.

Com apenas três ingredientes, o preparo dispensa o uso de leite condensado e ainda mantém um sabor refrescante, ideal para o dia a dia.

A base da receita leva creme de leite e leite em pó, garantindo cremosidade, enquanto o suco de limão — em versão sem açúcar — entra como responsável pelo sabor e pela consistência do doce. O resultado é uma sobremesa equilibrada, fácil de fazer e com poucos itens.

Receita simples com apenas três ingredientes

Para preparar, você vai precisar de quatro caixinhas de creme de leite (800 g), quatro colheres de sopa cheias de leite em pó (60 g) e dois envelopes de suco em pó de limão sem adição de açúcar (36 g). Basta misturar tudo até obter um creme homogêneo e levar à geladeira até firmar.

Para quem prefere uma versão mais natural, é possível substituir o suco em pó por 100 ml de suco puro de limão. Nesse caso, recomenda-se adoçar a gosto com opções como adoçante culinário ou açúcar demerara.

Opção extra deixa a receita ainda mais especial

Embora a proposta seja manter a simplicidade, há espaço para variações. Um ingrediente opcional pode transformar a sobremesa: cerca de 60 g de chocolate meio amargo (40%) picado.

Também é possível optar por versões diet, sem adição de açúcar, mantendo a proposta mais leve. O chocolate adiciona textura e contraste ao doce, elevando a experiência sem complicar o preparo.

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