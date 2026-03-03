Com até 30 kg e quase meio metro, a maior semente do mundo impressiona pelo tamanho e pela árvore que origina

Restrito a duas ilhas das Seychelles, o coco-do-mar desafia a ciência com tamanho recorde e evolução marcada pelo isolamento

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Coco de mer collection)

Em meio às florestas tropicais das ilhas Seychelles, no Oceano Índico, nasce uma das maiores peculiaridades do reino vegetal.

O coco-do-mar, fruto da palmeira Lodoicea maldivica, impressiona pelo tamanho fora do padrão: pode alcançar quase 50 centímetros e pesar até 30 quilos, tornando-se a maior semente já registrada pela ciência.

Restrita às ilhas graníticas de Praslin e Curieuse, a espécie desenvolveu características únicas ao longo de milhões de anos de isolamento.

Sem grandes predadores e sob condições climáticas estáveis, a planta direcionou energia para produzir sementes gigantes, estratégia que garante maior reserva de nutrientes para a fase inicial de crescimento.

O endosperma funciona como um verdadeiro “estoque” natural, permitindo que a plântula sobreviva em solos pobres em minerais.

A germinação também chama a atenção: o processo pode levar até dois anos, enquanto o fruto demora entre seis e sete anos para completar seu desenvolvimento.

Outro fator que contribui para sua raridade é a baixa dispersão. Diferentemente do coco comum, o coco-do-mar não flutua com facilidade, o que limita sua expansão geográfica.

Esse isolamento reforçou o fenômeno conhecido como gigantismo insular, em que espécies evoluem proporções incomuns em ambientes restritos.

Apesar da imponência, a palmeira está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A população é estimada em cerca de 8 mil indivíduos maduros, ameaçados por incêndios, coleta ilegal e pressão turística.

Hoje, o Vallée de Mai, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, concentra os principais esforços de preservação.

O estudo do coco-do-mar segue oferecendo pistas valiosas sobre evolução, biogeografia e estratégias de conservação em ecossistemas insulares.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!