Com até 30 kg e quase meio metro, a maior semente do mundo impressiona pelo tamanho e pela árvore que origina
Restrito a duas ilhas das Seychelles, o coco-do-mar desafia a ciência com tamanho recorde e evolução marcada pelo isolamento
Em meio às florestas tropicais das ilhas Seychelles, no Oceano Índico, nasce uma das maiores peculiaridades do reino vegetal.
O coco-do-mar, fruto da palmeira Lodoicea maldivica, impressiona pelo tamanho fora do padrão: pode alcançar quase 50 centímetros e pesar até 30 quilos, tornando-se a maior semente já registrada pela ciência.
Restrita às ilhas graníticas de Praslin e Curieuse, a espécie desenvolveu características únicas ao longo de milhões de anos de isolamento.
Sem grandes predadores e sob condições climáticas estáveis, a planta direcionou energia para produzir sementes gigantes, estratégia que garante maior reserva de nutrientes para a fase inicial de crescimento.
O endosperma funciona como um verdadeiro “estoque” natural, permitindo que a plântula sobreviva em solos pobres em minerais.
A germinação também chama a atenção: o processo pode levar até dois anos, enquanto o fruto demora entre seis e sete anos para completar seu desenvolvimento.
Outro fator que contribui para sua raridade é a baixa dispersão. Diferentemente do coco comum, o coco-do-mar não flutua com facilidade, o que limita sua expansão geográfica.
Esse isolamento reforçou o fenômeno conhecido como gigantismo insular, em que espécies evoluem proporções incomuns em ambientes restritos.
Apesar da imponência, a palmeira está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
A população é estimada em cerca de 8 mil indivíduos maduros, ameaçados por incêndios, coleta ilegal e pressão turística.
Hoje, o Vallée de Mai, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, concentra os principais esforços de preservação.
O estudo do coco-do-mar segue oferecendo pistas valiosas sobre evolução, biogeografia e estratégias de conservação em ecossistemas insulares.
