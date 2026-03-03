Truque simples recupera peça manchada por água sanitária usando poucos ingredientes

Respingo de cloro pode “apagar” a cor do tecido em segundos, mas um passo a passo rápido ajuda a disfarçar a mancha e salvar a roupa

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Um respingo de água sanitária pode parecer sentença definitiva para qualquer peça colorida. Em segundos, o cloro reage com o tecido e altera o pigmento, deixando uma marca clara que chama atenção imediatamente.

Embora não seja possível restaurar totalmente a cor original, um truque simples pode ajudar a disfarçar a área desbotada e salvar o visual da roupa.

O primeiro passo é agir rápido. Assim que perceber a mancha, leve a peça à torneira e enxágue com água fria corrente, de preferência pelo lado interno do tecido.

Isso ajuda a interromper a ação do produto. Evite água quente, pois o calor pode intensificar a marca.

Com a peça enxaguada, entra o truque que ajuda a disfarçar a área desbotada.

Você vai precisar de:

Vinagre branco;

Álcool 70%.

Como preparar e aplicar:

Misture partes iguais de vinagre branco e álcool em um recipiente pequeno.

Umedeça um algodão ou pano limpo na mistura.

Aplique com toques leves sobre a mancha, sem esfregar com força.

Aguarde alguns minutos.

Enxágue novamente com água fria.

A ideia é suavizar a transição entre a área clara e o restante do tecido, reduzindo o contraste causado pela água sanitária.

Se a mancha for mais teimosa, dá para fazer uma segunda tentativa.

Alternativa com bicarbonato:

Misture bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pastinha.

Aplique sobre a área afetada.

Deixe agir por cerca de 10 minutos.

Retire com água fria.

Lave a peça normalmente, de preferência com sabão neutro.

Alguns cuidados fazem diferença no resultado final.

Teste qualquer mistura em uma parte escondida da roupa (como a barra interna) antes de aplicar na área manchada.

Se a peça for delicada, evite aplicar sem teste prévio ou procure orientação profissional.

O método ajuda a disfarçar, mas não devolve 100% da cor original.

Em muitos casos, o truque já é suficiente para evitar que a peça vá para o fundo do armário.

E, se a marca continuar evidente, ainda há alternativas como tingimento completo, canetas próprias para tecido ou até customizações criativas que transformam o acidente em um novo estilo.

