Últimos dias para se inscrever em concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás; salários passam de R$ 28 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Termina no dia 12 deste mês o prazo para os interessados em disputar uma das vagas do concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás.

O certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece remuneração inicial de R$ 28.563,30 para uma jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br, mediante a uma taxa de R$ 250 que deve ser paga até o dia 13 de março.

Vagas e requisitos

A Secretaria da Economia de Goiás busca preencher 50 vagas imediatas, além de compor um cadastro de reserva com outras 25 posições.

Seguindo a legislação vigente, o edital reserva 20% das oportunidades para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer ao cargo de Classe A, Padrão 1, a administração exige ensino superior completo em qualquer área de formação.

Cronograma de provas

A avaliação dos candidatos ocorrerá em 17 de maio, na cidade de Goiânia, dividida em dois turnos.

No período matutino, os inscritos resolvem questões de conhecimentos básicos. Já no período vespertino, a banca aplica a prova de conhecimentos específicos, que abrange as seguintes disciplinas tecnologia da informação, auditoria contabilidade avançada e de custos direito tributário e legislação tributária estadual.

Após a fase objetiva, o concurso contará com uma avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, programada para o intervalo entre 14 e 17 de agosto.

Conforme o cronograma oficial, a divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 14 de outubro.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

