Últimos dias para se inscrever em concurso de auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás; salários passam de R$ 28 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Termina no dia 12 deste mês o prazo para os interessados em disputar uma das vagas do concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás.

O certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece remuneração inicial de R$ 28.563,30 para uma jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br, mediante a uma taxa de R$ 250 que deve ser paga até o dia 13 de março.

Vagas e requisitos

A Secretaria da Economia de Goiás busca preencher 50 vagas imediatas, além de compor um cadastro de reserva com outras 25 posições.

Seguindo a legislação vigente, o edital reserva 20% das oportunidades para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer ao cargo de Classe A, Padrão 1, a administração exige ensino superior completo em qualquer área de formação.

Cronograma de provas

A avaliação dos candidatos ocorrerá em 17 de maio, na cidade de Goiânia, dividida em dois turnos.

No período matutino, os inscritos resolvem questões de conhecimentos básicos. Já no período vespertino, a banca aplica a prova de conhecimentos específicos, que abrange as seguintes disciplinas tecnologia da informação, auditoria contabilidade avançada e de custos direito tributário e legislação tributária estadual.

Após a fase objetiva, o concurso contará com uma avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, programada para o intervalo entre 14 e 17 de agosto.

Conforme o cronograma oficial, a divulgação do resultado final deve ocorrer no dia 14 de outubro.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do concurso.

