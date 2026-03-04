Corte suíno mais suculento que o lombo para fazer na airfryer sem ressecar

Mais marmorizado e “à prova de erro”, esse corte mantém a suculência mesmo com o calor intenso da airfryer

Layne Brito -
Corte suíno mais suculento
(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Se o lombo suíno na airfryer já ficou seco na sua casa, o problema pode não ser o preparo  e sim o corte. O lombo é magro e passa do ponto com facilidade.

Para evitar isso, a melhor escolha costuma ser a copa lombo suína (ou sobrepaleta), um corte naturalmente mais suculento.

Por que a copa lombo é melhor que o lombo?

  • Mais marmoreio: a gordura entremeada mantém a umidade.
  • Mais maciez: mesmo se passar um pouco do ponto, não resseca tão fácil.
  • Mais sabor: a gordura intensifica o tempero.

Na airfryer, onde o ar quente circula com força, essa gordura faz toda a diferença.

Como fazer na airfryer sem ressecar

1. Corte certo

Prefira bifes de 2 a 3 cm ou medalhões mais altos. Fatias finas secam rápido.

2. Temperar e descansar

Tempere e deixe por 20 a 40 minutos antes de assar. Um fio de azeite ajuda na douração.

Tempero simples:

  • Sal;
  • Pimenta;
  • Alho;
  • Páprica.

3. Tempo e temperatura

  • 200°C por 8 a 12 minutos (bifes grossos), virando na metade.
  • Peça maior: 180°C a 200°C por 25 a 35 minutos, acompanhando.

Passo essencial: descanso

Depois de pronta, espere:

  • 5 a 8 minutos (bifes)
  • 10 a 15 minutos (peça maior)

Isso mantém os sucos dentro da carne e melhora a maciez.

Para fazer carne suína suculenta na airfryer, o segredo começa na escolha do corte. A copa lombo é mais suculenta que o lombo porque tem gordura na medida certa para proteger a carne do calor intenso.

Com espessura adequada, tempo controlado e descanso após assar, o resultado é uma carne macia, dourada e cheia de sabor.

