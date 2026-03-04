Corte suíno mais suculento que o lombo para fazer na airfryer sem ressecar
Mais marmorizado e “à prova de erro”, esse corte mantém a suculência mesmo com o calor intenso da airfryer
Se o lombo suíno na airfryer já ficou seco na sua casa, o problema pode não ser o preparo e sim o corte. O lombo é magro e passa do ponto com facilidade.
Para evitar isso, a melhor escolha costuma ser a copa lombo suína (ou sobrepaleta), um corte naturalmente mais suculento.
Por que a copa lombo é melhor que o lombo?
- Mais marmoreio: a gordura entremeada mantém a umidade.
- Mais maciez: mesmo se passar um pouco do ponto, não resseca tão fácil.
- Mais sabor: a gordura intensifica o tempero.
Na airfryer, onde o ar quente circula com força, essa gordura faz toda a diferença.
Como fazer na airfryer sem ressecar
1. Corte certo
Prefira bifes de 2 a 3 cm ou medalhões mais altos. Fatias finas secam rápido.
2. Temperar e descansar
Tempere e deixe por 20 a 40 minutos antes de assar. Um fio de azeite ajuda na douração.
Tempero simples:
- Sal;
- Pimenta;
- Alho;
- Páprica.
3. Tempo e temperatura
- 200°C por 8 a 12 minutos (bifes grossos), virando na metade.
- Peça maior: 180°C a 200°C por 25 a 35 minutos, acompanhando.
Passo essencial: descanso
Depois de pronta, espere:
- 5 a 8 minutos (bifes)
- 10 a 15 minutos (peça maior)
Isso mantém os sucos dentro da carne e melhora a maciez.
Para fazer carne suína suculenta na airfryer, o segredo começa na escolha do corte. A copa lombo é mais suculenta que o lombo porque tem gordura na medida certa para proteger a carne do calor intenso.
Com espessura adequada, tempo controlado e descanso após assar, o resultado é uma carne macia, dourada e cheia de sabor.
